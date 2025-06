Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από πέντε ομάδες του εξωτερικού, σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά.

Ο δανεισμός του Κωνσταντίνου Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε ολοκληρώθηκε και φαίνεται πως ο νεαρός στόπερ θα παραχωρηθεί εκ νέου σε άλλη ομάδα ώστε να βρει χρόνο συμμετοχής. Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός έχει προταθεί στον ΟΦΗ και έχει εξεταστεί από τους ιθύνοντες των Κρητικών, όντας μια περίπτωση που ταιριάζει στο προφίλ των ποδοσφαιριστών που αναζητούν στον Όμιλο, όμως όπως προκύπτει από την Ιταλία πέντε ομάδες από τον εξωτερικό έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον αδελφό του Μπάμπη Κωστούλα.

Ο Νικολό Σιρά με ανάρτηση του στο «X» υποστηρίζει πως ο νεαρός σέντερ μπακ αρέσει επίσης σε Βασιλεία (Ελβετία), Μάλμε (Σουηδία), Κόρτραϊκ (Βέλγιο), Ντε Γκράαφσαπ (Ολλανδία) και Ελσίνκι (Φινλανδία).

