Σύμφωνα με media από τις ΗΠΑ, η Σάρλοτ πλησιάζει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να κρατήσει τον Πεπ Μπιέλ μέχρι το τέλος του 2025.

Κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδέχεται να μείνει ο Πεπ Μπιέλ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έχει βρει τον καλό του εαυτό στο MLS με τη Σάρλοτ και ο σύλλογος από τη Βόρεια Καρολίνα θέλει να επεκτείνει ξανά τον δανεισμό του. Υπενθυμίζουμε πως αυτό συνέβη για πρώτη φορά τον Ιανουάριο.

Με τα τρέχοντα δεδομένα, ο δανεισμός του Μπιέλ λήγει την 1η Αυγούστου, ωστόσο η Σάρλοτ θέλει να τον κρατήσει μέχρι το τέλος του 2025. Μάλιστα, όπως μετέδωσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τομ Μπόγκερτ, το club του MLS βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ώστε να διατηρήσει τον 28χρονο στο δυναμικό του. Σε 29 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σάρλοτ, ο Μπιέλ μετράει 7 γκολ και 10 ασίστ.

🔵🇪🇸 Sources: Charlotte FC finalizing deal to extend loan of Pep Biel through end of 2025 season. He WON'T be a DP still.



Biel's previous loan deal was set to expire August 1. CLT still have open DP spot for summer.



Biel has 5g/7a in 1,358 mins this year. Has been awesome. pic.twitter.com/K2DciuMbtI