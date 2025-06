Ατζέντης Πένια: «Θέλει να παίξει στην Βάσκο, είναι ενθουσιασμένος»

Σύμφωνα με δηλώσεις του ατζέντη του Σέρχιο Πένια που μετέφερε σελίδα που ασχολείται με τα της Βάσκο, ο παίκτης του ΠΑΟΚ θέλει να παίξει για το κλαμπ της Βραζιλίας.

Το σήριαλ της μεταγραφικής υπόθεσης του Σέρχιο Πένια με την Βάσκο Ντα Γκάμα καλά κρατεί. Στο νέο «επεισόδιο» που υπήρξε τα ξημερώματα του Σαββάτου, μία σελίδα στην πλατόρμα X που ασχολείται αποκλειστικά με την ειδησεογραφία της βραζιλιάνικης ομάδας επικοινώνησε με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Εκείνος τους απάντησε πως ο Περουβιανός μέσος θέλει να παίξει για την Βάσκο Ντα Γκάμα και είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική αυτή, αφού στον ΠΑΟΚ δεν πέρασε και το καλύτερο εξάμηνο της καριέρας του πραγματοποιώντας μόλις πέντε συμμετοχές.

Σύμφωνα με τις υπόλοιπες πληροφορίες που μετέφερε το μέσο αυτό, όλοι περιμένουν την επίσημη πρόταση του βραζιλιάνικου κλαμπ, η οποία είναι αισιόδοξη πως μπορεί να φτάσει σε deal με τον «δικέφαλο του βορρά».

