Μετά τον Ζιοβάνι και ο Λουτσιάνο ντε Σόουζα βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Ολυμπιακού.

Ο Βραζιλιάνος περπάτησε στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου και φωτογραφήθηκε με την επετειακή ερυθρόλευκη φανέλα, μπροστά από τον τοίχο με τα 48 πρωταθλήματα των Πειραιωτών.

Η ΠΑΕ μοιράστηκε μέσω των social media το βίντεο από τη βόλτα του 52χρονου πλέον ποδοσφαιριστή, μαζί με την χαρακτηριστική λεζάντα: «Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός».

Δείτε το βίντεο:

🔴⚪💯 Ο Λουτσιάνο επισκέφτηκε το Γ. Καραϊσκάκης και φόρεσε με περηφάνεια την ιστορική μας φανέλα για τα 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας του Συλλόγου μας. ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! / Luciano de Souza visited our stadium and proudly wore our historic jersey in honour of our… pic.twitter.com/dFOQVRvHz4