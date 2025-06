Ο Καρέτσας ξεπέρασε τον Μασταντουόνο που κόστισε 45 εκατ. στην Ρεάλ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε δημιουργία την σεζόν που ολοκληρώθηκε τους ξακουστούς πιτσιρικάδες της Ρεάλ και της Τσέλσι, Μασταντουόνο και Εστεβάο. Στην δεκάδα της λίστας βρέθηκε ο Κωστούλας.

Με την σεζόν 2024-2025 να έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις χώρες, το CIES Football Observatory ξεκίνησε να κάνει διάφορες έρευνες για κείνη. Μία απ' αυτές αφορούσε τους ποδοσφαιριστές κάτω των 20 εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων και τις επιδόσεις του στην δημιουργία.

Η ιστοσελίδα έψαξε στα επόμενα 45 κορυφαία πρωταθλήματα και βρήκε τους πιτσιρικάδες εκείνους που είχαν τον υψηλότερο δεικτη xA, δηλαδή παρήγαγαν με τις ενέργειες τους τις καλύτερες ευκαιρίες για γκολ για τους συμπαίκτες τους.

Ο Κωσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στην έκτη θέση της λίστας αυτής έχοντας επίδοση 0,172xA ανά 90' ξεπερνώντας τόσο τον Μασταντουόνο της Ρίβερ Πλέιτ, για τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε 45 εκατ. ευρώ για να τον πάρει όσο και τον Εστεβάο της Παλμέιρας, που έχει ήδη κλείσει η Τσέλσι.

Στην λίστα αυτή βρέθηκε και ο Χαράλαμπος Κωστούλας του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι στην 10η θέση με 0,145.

Δείτε την λίστα:

Most expected assists* per 90', U2⃣0⃣ players in 4⃣5⃣ non-big-5 top divisions (@impect_official)

🥇 #JaylanPearman 🇦🇺

🥈 #AndrijaMaksimovic 🇷🇸

🥉 #MartimFernandes 🇵🇹#Toth 🇭🇺 #Godoy 🇨🇱 #Karetsas 🇬🇷 #Mastantuono 🇦🇷 #Daghim 🇩🇰 #Estevao 🇧🇷 #Kostoulas 🇬🇷

* as per xG of shots taken pic.twitter.com/V44NVmE5Dw