Δημοσίευμα από Ιταλό ρεπόρτερ εμπλέκει τον Χρήστο Μουζακίτη και τη Γιουβέντους, με τη «Μεγάλη Κυρία» να ζητά πληροφορίες για τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού.

Στα «ραντάρ» της Γιουβέντους φέρεται να βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο ταλαντούχος μέσος του Ολυμπιακού, που αναδείχθηκε Rising Star του ελληνικού ποδοσφαίρου στη μεγάλη ψηφοφορία του Gazzetta, είναι στη λίστα της «Μεγάλης Κυρίας».

Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται Ιταλός ρεπόρτερ, Ντάριο Πελεγκρίνι, ο οποίος με ανάρτησή του στο X αναφέρει πως η Γιούβε ζήτησε πληροφορίες για τον 18χρονο χαφ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της περασμένης σεζόν στον πλανήτη, όπως γράφει χαρακτηριστικά.

Richiesta informazioni #Juventus per #Mouzakitis, 18enne centrocampista dell’ #Olympiakos e uno tra i migliori talenti messi in mostra durante l’ultima stagione in terra 🇬🇷.