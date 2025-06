Ο Ιμπέ Οτεκιέ έχει βρεθεί στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με βέλγικο δημοσίευμα, λίγες μέρες αφότου ο 23χρονος συνδέθηκε με την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Ιμπέ Οτεκιέ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ανάρτηση του «X» ο Σάσα Ταβολιέρι. Ο νεαρός Βέλγος στόπερ βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο τόσο της Γάνδης όσο και της ΑΕΚ.

Ο 23χρονος είναι προϊόν των ακαδημιών της Κλαμπ Μπριζ, ενώ την τρέχουσα σεζόν πραγματοποίησε 35 συμμετοχές με τη Σταντάρ Λιέγης σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, όντας βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της αμυντικής της γραμμής.

Η Σταντάρ φέρεται να κοστολογεί τον παίκτη στα 2,5 με 3 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος έχει συμβόλαιο ως το 2027. Ο Δικέφαλος του Βορρά, που θέλει να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και μένει να φανεί αν θα κινηθεί άμεσα ή αν θα περιμένει την τελική διαμόρφωση των απαιτήσεων των Βέλγων.

🔵🦬🚨 EXCL - Ivan Leko wants to bring Ibe Hautekiet to #KAAGent! Convinced of his potential, the Croatian coach wants to persuade the Belgian to wait until the Buffalos make some sales before making a move for him ahead of #RSCL.

🇬🇷 #PAOK also in the race.

💰🔴 #Standard wants… pic.twitter.com/31E4rmSwF7