Ο Τζόντζο Κένι έδωσε θετική απάντηση στον ΠΑΟΚ και τώρα μένει μόνο να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τις επόμενες μέρες. H ΠΑΕ επιβεβαίωσε την συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να αποσπάσει θετική απάντηση από τον Τζόντζοε Κένι.

Μια είδηση που επιβεβαιώθηκε και από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, καθώς οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν το βασικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και έφτασαν σε μια προφορική συμφωνία.

Ο 28χρονος Άγγλος δεξιός μπακ συμφώνησε στην πρόταση που του έκανε ο «δικέφαλος του βορρά» και τώρα απομένει μόνο να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει, κάτι που θα συμβεί τις επόμενες μέρες.

Η συμφωνία των «ασπρόμαυρων» με τον Κένι είναι για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Κένι απέρριψε προτάσεις από την Κολωνία, την Βέρντερ Βρέμης και την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για να παίξει στην Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ από τον οποίο θα έχει και καλύτερες αποδοχές.

⚪️⚫️🇬🇷 Jonjoe Kenny says yes to PAOK, deal done and here we go. 🤝



Agreement between club and player in the last hours. Medical check and signing in the next few days.



Jonjoe Kenny will play in Europe next season after rejecting Köln, Werder Bremen, Sheffield United. pic.twitter.com/YROgPCwSNP