Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του 22χρονου Χιλιανού εξτρέμ της Κόλο Κόλο, Λούκας Σεπέδα, ο οποίος ενδιαφέρει και τη Λυών.

Νέο όνομα συνδέεται με την ΑΕΚ καθώς σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα η Ένωση ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Λούκας Σεπέδα της Κόλο Κόλο.

Όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα onlymercato.com η ΑΕΚ μαζί με τη Λυών είναι οι δύο ομάδες που έχουν στη λίστα τους τον 22χρονο εξτρέμ της Κόλο Κόλο.

Ο Σεπέδα, ο οποίος διαθέτει δυνατό πόδι και ταχύτητα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των κιτρινόμαυρων και της γαλλικής ομάδας με την τιμή του να ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ.

