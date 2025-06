Ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ έχει μεγάλη πέραση σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, με τον Τούρκο Εκρέμ Κονούρ να αναφέρει πως βρίσκεται στο μπλοκάκι των Πόρτο, Άγιαξ, Σεβίλλης, καθώς και ιταλικών συλλόγων.

Το φετινό καλοκαίρι δείχνει πως θα είναι κρίσιμο για το μέλλον του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς ο άσος του ΠΑΟΚ είναι αρκετά πιθανό -βάσει των ρεπορτάζ- να αποχωρήσει από την Θεσσαλονίκη.

Στα 22 του χρόνια ο «Ντέλιας» έχει κατορθώσει με τα καμώματά του στο χορτάρι να μπει στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπό του τεράστιες προοπτικές και φυσικά αρετές. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευση του Τούρκου ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ, ο...μάγος του «Δικέφαλου του Βορρά» είναι μια περίπτωση που εξετάζουν Πόρτο, Άγιαξ, Σεβίλλη, καθώς και ιταλικές ομάδες.

Ωστόσο, τίποτα επίσημο δεν έχει φτάσει ακόμη στα γραφεία του ΠΑΟΚ, που φαίνεται ότι το προσεχές διάστημα θα δεχθεί αρκετά... τηλέφωνα και mail.

🚨🆕 #PAOK 🇬🇷 #TransferNews

FC Porto, Ajax, Sevilla, and several Serie A clubs are showing interest in Giannis Konstantelias — but no official offer has been made yet. pic.twitter.com/2sxc3fpwD8