Γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ντέρεκ Κορνέλιους ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Μαρσέιγ αναφέροντας τον Παναθηναϊκό για πιθανό προορισμό.

Τα μεταγραφικά σενάρια για τις ομάδες συνεχίζονται με τον Παναθηναϊκό να είναι μία από αυτές. Οι «πράσινοι» θέλουν να ενισχυθούν με αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό και ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι αυτό του Ντέρεκ Κορνέλιους. Ο 27χρονος στόπερ που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην χώρα μας και τον Παναιτωλικό έπαιξε στην Μαρσέιγ και είχε συμμετοχή σε 21 παιχνίδια από τα οποία τα 17 ήταν ως βασικός.

Δημοσίευμα από την Γαλλία μάλιστα αναφέρει πως ο Κορνέλιους θα αποχωρήσει από την Μαρσέιγ και σύμφωνα με το DSC ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις ομάδες που αναμένεται να συνεχίσει. Να τονιστεί πως ο Κορνέλιους είναι παίκτης της Μαρσέιγ μέχρι το 2028 και πως λογικά μιλάμε αν γίνει η κίνηση αυτή, για δανεισμό.

🚨EXCL 🇫🇷



🇨🇦Derek Cornelius est sur le point de quitter l'Olympique de Marseille 🔵⚪️ après une saison et 21 apparitions en championnat.



Sa prochaine équipe sera probablement la 🇬🇷Grèce, et plus précisément le ☘️Panathinaïkos.#OM #Marseille #Ligue1 #panathinaikos #paofc pic.twitter.com/2drQwJ18l0