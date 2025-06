Σκωτσέζικο δημοσίευμα κάνει λόγο για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Σέλτικ και να υπογράψει άμεσα.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ ετοιμάζεται να βάλει τέλος στην εξαετή θητεία του στη Σέλτικ, καθώς είναι έτοιμος να υπογράψει στον ΠΑΟΚ μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Σκωτία, ο 28χρονος αριστερός μπακ ήρθε σε συμφωνία με τον «Δικέφαλο του Βορρά» για συμβόλαιο 2+1 χρόνων.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ κρίθηκε δελεαστική από τον ίδιο και, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο παίκτης έδωσε τη θετική του απάντηση μέσα στο σαββατοκύριακο, ενώ βρίσκεται σε διακοπές στο Ντουμπάι με την οικογένειά του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε θέσει την απόκτηση αριστερού μπακ ως βασική προτεραιότητα για το καλοκαίρι, με τον Τέιλορ να είναι στην κορυφή της λίστας του Ρουμάνου τεχνικού. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με πλούσια εμπειρία, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Σέλτικ πάνω από 200 φορές και κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και τρία League Cup Σκωτίας.

Οι Θεσσαλονικείς να θυμίσουμε ότι κρατούσαν μικρό καλάθι στην περίπτωσή του, καθώς ο ίδιος δεν είχε αγωνιστεί εκτός Σκωτίας και σε περίπτωση που συμφωνούσε να έρθει στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να συνυπολογίσει ότι θα μετακόμιζε όλη η οικογένειά του σε ένα νέο περιβάλλον.

Greg Taylor ends his six-year association with Celtic by agreeing a deal with PAOK. 👇🏻https://t.co/vZS2J0qrrJ