Όπως μετέδωσε ο Βέλγος ρεπόρτερ, Σάτσα Ταβολιέρι, η Ένωση έχει ήδη κάνει μια πρώτη επαφή με την πλευρά του Ιάπωνα χαφ, Τζοέλ Τσίμα Φουτζίτα.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν «τρέχει» για τα καλά, και τα ονόματα που συνδέονται με το ρεπορτάζ της Ένωσης αυξάνονται μέρα με την μέρα. Ένα ακόμη στη λίστα είναι εκείνο του Ιάπωνα μέσου, Τζοέλ Τσίμα Φουτζίτα.

Όπως ανέφερε ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάτσα Ταβολιέρι, που είχε μεταδώσει και το ενδιαφέρον του «δικέφαλου» για τον προπονητή Ιβάν Λέκο, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν ήδη κάνει μια πρώτη επαφή με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή για πιθανή συμφωνία.

🚨🐣 EXCL - After Aboubakary Koita last season, AEK Athens has now set its sights on Joel Chima Fujita! Initial contact has already been made between the player’s camp and the Greek club, which has confirmed its interest… Wait&See. #mercato #STVV #JPL #AEK pic.twitter.com/il9rQbwMy4