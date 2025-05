Ο Ολυμπιακός πήρε το Κύπελλο και ο Αρης το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο! Οι Θεσσαλονικείς ξεκινούν από τον 2ο Προκριματικό του Conference League. Το πλήρες καλαντάρι και πότε θα γίνουν οι εκάστοτε κληρώσεις.

Ευχάριστα ήταν για τον Αρη τα… νέα από την έκβαση του αποψινού (17/5) τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο (σ.σ. έφτασε στο νταμπλ) και αυτόματα οι «κίτρινοι» θα είναι ο 5ος «εκπρόσωπος» της χώρας μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Οι Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν μαζί με την ΑΕΚ στο Conference League και όπως και η Ενωση έτσι και εκείνοι θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους από τον 2ο Προκριματικό του τουρνουά.

Ετσι το πρώτο τους επίσημο ματς της περιόδου 2025/26 θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου, ενώ στις 18 Ιουνίου θα μάθουν τον αντίπαλό τους που ενδέχεται να προκύψει μέσω κάποιου ζευγαριού.

Το καλεντάρι του Αρη στα προκριματικά του Conference League

18 Ιουνίου: Κλήρωση για τον 2ο προκριματικό.

21 Ιουλίου: Κλήρωση για τον 3ο προκριματικό.

24 Ιουλίου: 1ος αγώνας για τον 2ο προκριματικό.

31 Ιουλίου: 2ος αγώνας για τον 2ο προκριματικό.

4 Αυγούστου: Κλήρωση για τα Play Off.

7 Αυγούστου: 1ος αγώνας για τον 3ο προκριματικό.

14 Αυγούστου: 2ος αγώνας για τον 3ο προκριματικό.

21 Αυγούστου: 1ος αγώνας για τα Play Off

28 Αυγούστου: 2ος αγώνας για τα Play Off.

Το καλεντάρι της League Stage του Conference League

Εφόσον ξεπεράσουν τον «σκόπελο» των προκριματικών και των Play Off (σ.σ. δεν θα έχουν «μαξιλαράκι» και εάν αποκλειστούν δεν θα συνεχίσουν εκτός των συνόρων) και προκριθούν στη League Phase του Conference θα δώσουν έξι ματς (σ.σ. τρία ως γηπεδούχοι και ισάριθμα ως φιλοξενούμενοι) με ισάριθμους αντιπάλους, όπου επίσης γνωρίζουμε το πότε θα γίνουν.

29 Αυγούστου: Κλήρωση για τη League Stage.

2 Οκτωβρίου: 1η αγωνιστική League Stage.

23 Οκτωβρίου: 2η αγωνιστική League Stage.

6 Νοεμβρίου: 3η αγωνιστική League Stage.

27 Νοεμβρίου: 4η αγωνιστική League Stage.

11 Δεκεμβρίου: 5η αγωνιστική League Stage.

18 Δεκεμβρίου: 6η αγωνιστική League Stage.

Το καλεντάρι στα νοκ-άουτ του Conference League

Το εκεί «ζητούμενο» τόσο για τον Αρη, όσο φυσικά και για την ΑΕΚ αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα βρεθεί στη League Phase θα είναι να τερματίσουν μίνιμουμ στο Top 24, εξέλιξη που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ.

Εάν λοιπόν βρεθούν στις πρώτες οκτώ θέσεις θα πάνε απευθείας στους «16», ενώ σε περίπτωση που έρθουν μεταξύ 9-24 θα δώσουν Play Off.

Ας δούμε λοιπόν τις ημερομηνίες του Conference League και μετά το group, όπου όλες αφορούν το επόμενο έτος (σ.σ. 2026).

16 Ιανουαρίου: Κλήρωση για τα Play Off

19 Φεβρουαρίου: 1ος αγώνας για τα Play Off

26 Φεβρουαρίου: 2ος αγώνας για τα Play Off

27 Φεβρουαρίου: Κλήρωση για τα μετέπειτα νοκ-άουτ (σ.σ. θα βγει το «μονοπάτι» κάθε ομάδας μέχρι και τον τελικό).

12 Μαρτίου: 1ος αγώνας για τους «16».

19 Μαρτίου: 2ος αγώνας για τους «16».

9 Απριλίου: 1ος προημιτελικός.

16 Απριλίου: 2ος προημιτελικός.

30 Απριλίου: 1ος ημιτελικός.

7 Μαΐου: 2ος ημιτελικός.

27 Μαΐου: Τελικός (Λειψία).