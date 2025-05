Κοπέλα ταξίδεψε από το Βέλγιο για να δει τον Ιωαννίδη, που ήταν εκτός αποστολής

Μία κοπέλα από το Βέλγιο ήρθε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει από κοντά τον Φώτη Ιωαννίδη να αγωνίζεται κόντρα στον Ολυμπιακό κι έμαθε πως είναι εκτός αποστολής.

Την τιμητική του είχε ο Φώτης Ιωαννίδης στο αποψινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κι ας μην μπορεί να αγωνιστεί. Βλέπετε μία κοπέλα έκανε ολόκληρο ταξίδι από το Βέλγιο προκειμένου να τον δει να παίζει στο σημερινό ντέρμπι των «αιωνίων», όμως το σχέδιό της δεν πήγε πολύ καλά.

Ο Έλληνας επιθετικός έμεινε εκτός της τελευταίας προπόνησης λόγω ενοχλήσεων στην μέση κι έτσι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα κόντρα στους Πειραιώτες, με αποτέλεσμα εκείνη να μην έχει την ευκαιρία να τον δει να παίζει.

Παρ' όλα αυτά δεν πτοήθηκε και ήρθε κανονικά στο γήπεδο για να δει το παιχνίδι μαζί με την αφίσα που είχε φτιάξει για κείνον για να την υπογράψει, που τον απεικονίζει να κάνει τον γνωστό του πανηγυρισμό με τα δάκτυλα και γράφει πάνω το όνομά του.

Μάλιστα έβγαλε και αναμνηστικές φωτογραφίες αυτοσαρκαζόμενη με την ατυχία που είχε.

Flew all the way from Belgium to watch Panathinaikos and brought a sign just for Ioannidis… only for him to be injured and possibly not even in the stadium. Timing? Impeccable 🙂‍↔️💚 @paofc_ #paofc #OLYPAO pic.twitter.com/HalqkLz382