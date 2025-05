«Η Τότεναμ ετοιμάζει κίνηση για Βαγιαννίδη αν φύγει ο Πόρο»

Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, η Τότεναμ θα κάνει κίνηση για Βαγιαννίδη σε περίπτωση που φύγει ο Πέδρο Πόρο το καλοκαίρι.

Μπορεί η Τότεναμ να εξασφάλισε την συμμετοχή της στον τελικό του Europa League χθες κερδίζοντας και πάλι την Μπόντο Γκλιμτ με 2-0 και να έχει μπροστά της μία μεγάλη πρόκληση, ωστόσο ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τη νέα σεζόν είναι ήδη σε εφαρμογή.

Στα πλαίσια αυτού τα «σπιρούνια» σκάναραν την αγορά για να έχουν έτοιμο αντικαταστάτη σε περίπτωση που αποχωρήσει από την ομάδα ο βασικός δεξιός της μπακ, Πέδρο Πόρο το καλοκαίρι και φαίνεται πως το όνομα που φιγουράρει στην κορυφή της λίστας τους είναι εκείνο του Γιώργου Βαγιαννίδη, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων της Premier League.

Συγκεκριμένα, ο Πιτ Ο' Ρουρκ του «footyinsider247» έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και ανέφερε πως η ομάδα του Άνγκε Ποστέκογλου, του πρώτου Έλληνα κόουτς που φτάνει σε ευρωπαϊκό τελικό, ετοιμάζει κίνηση για τον Έλληνα δεξιό μπακ, τον οποίο βλέπει σαν έναν πιθανό αντικαταστάτη του Πέδρο Πόρο.

