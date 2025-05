Ατζέντης Κωνσταντέλια: «Δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ για να πάει στην Ρωσία»

Ο ατζέντης του Γιάννη Κωνσταντέλια, Λεωνίδας Αθανασούλας ξεκαθάρισε πως ο Κωνσταντέλιας δεν σκοπεύει να φύγει από τον ΠΑΟΚ για να πάει στο πρωτάθλημα της Ρωσίας.

Μετά το χθεσινό δημοσίευμα του Ιβάν Καρπόφ για διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Ζενίτ για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ακολούθησε η διάψευση από την ρωσική ομάδα και σήμερα υπάρχει και συνέχεια, αφού προέκυψε νέα διάψευση από την πλευρά του ατζέντη του ποδοσφαιριστή.

Στην ουσία ο Λεωνίδας Αθανάσουλας ανέφερε σε δήλωσή του αυτό το οποίο πληροφορηθήκατε και από το εκτενές ρεπορτάζ που ακολούθησε στο Gazzetta για το θέμα, ότι δηλαδή ο χαρισματικός επιθετικός μέσος από τον Βόλο δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει τον «δικέφαλο του βορρά» για να πάει να παίξει στο πρωτάθλημα της Ρωσίας, του οποίου οι ομάδες είναι αποκλεισμένες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξαιτίας της εξελίξει εισβολής της χώρας στην Ουκρανία.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Γιάννης δεν σκοπεύει να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να πάρει μεταγραφή σε μία ομάδα από το ρωσικό πρωτάθλημα»

🗣️ ProStar agent Leonidas Athanasoulas denies Giannis Konstantelias will leave PAOK for Zenit despite talk of negotiations. “Giannis does not intend to leave PAOK and join a club from the Russian Championship”. pic.twitter.com/TIXIAITzd9