Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα ματς της ερχόμενης αγωνιστικής των Play Off και των Play Out. Μπριχ στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Τρεϊμάνις στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς της τελευταίας αγωνιστικής των Play Off 1-4 και 5-8, όπως και της 7ης των Play Out της Stoiximan Super League. Στην Τούμπα (11/5, 20:00) την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ που θα κρίνει την 3η θέση θα σφυρίξει ο Γερμανός, Φέλιξ Μπριχ, ο οποίος ήταν και στο μεταξύ τους ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα Play Off, ενώ τo βαθμολογικό αδιάφορο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό θα διευθύνει ο επίσης γνώριμος Λετονός, Αντρίς Τρεϊμάνις.

Οι ορισμοί των Play Off 1-4 της Stoiximan Super League (11/5):

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, 20:00: Μπριχ (Γερμανίας), βοηθοί: Ατσμιούλερ (Γερμανίας), Στέγκεμαν (Γερμανίας), 4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), VAR: Γκούντερ (Γερμανίας), AVAR: Ζαμπάλας (Ηπείρου), OAVAR: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, 20:00: Τρεϊμάνις (Λετονία), βοηθοί: Σακούροβς (Λετονία), Σπασένικοβς (Λετονία), 4ος: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), VAR: Στορκς (Γερμανίας), AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων), OAVAR: Παπαπέτρου (Αθηνών).

Οι ορισμοί των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League (10/5):

Άρης - Αστέρας AKTOR, 18:30: Πολυχρόνης (Πιερίας), βοηθοί: Κόλλιας (Ηπείρου), Διαμάντης (Ηπείρου), 4ος: Κόκκινος (Χαλκιδικής), VAR: Κατσικογιάννης (Ηπείρου), AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)

Ατρόμητος - ΟΦΗ, 19:15: Βεργέτης (Αρκαδίας), βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Οικονόμου (Αχαϊας), 4ος: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων), VAR: Ευαγγέλου (Αθηνών), AVAR: Κουκουλάς (Λέσβου)

