Βιτόρια: «Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για το επόμενο βήμα, την κατάκτηση του πρωταθλήματος»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια στη συνέντευξη Τύπου μετά το 1-2 επί της ΑΕΚ υπογράμμισε ότι είναι ικανοποιημένος με τη 2η θέση, αλλά τόνισε πως οι πράσινοι πρέπει να κάνουν του χρόνου το επόμενο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου με τον ίδιο να υποστηρίζει πως ξέρει πως μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε αυτό.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Ρουί Βιτόρια:

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τη 2η θέση και αν υπήρχε η δυνατότητα για κάτι καλύτερο: «Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός έκανε καλά play off με κάποιες καλές νίκες και κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα και η 2η θέση με βάση τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πετύχουμε. Θεωρώ πως ειδικά στην αρχή των play off ο Παναθηναϊκός υποτιμήθηκε, σαν να μην μπορεί να τα καταφέρει, αλλά η αντίδρασή μας ήταν πολύ καλή. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι να κυνηγάει το πρωτάθλημα, αλλά με βάση τις συνθήκες ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Όταν ήρθαμε στον Παναθηναϊκό ήταν χαμηλά βαθμολογικά και στο πνευματικό κομμάτι. Διορθώσαμε αρκετά πράγματα και βελτιώσαμε την εικόνα και τα αποτελέσματα. Η ομάδα στο Conference League κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση και αποκλείστηκε από μια πολύ δυνατή ομάδα τη Φιορεντίνα στις λεπτομέρειες. Στο Κύπελλο ξανά στις λεπτομέρειες χάσαμε την πρόκριση από τον Ολυμπιακό. Στα play off στοχεύσαμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά στην πρώτη θέση απέναντι σε καλές ομάδες και καταφέραμε το μίνιμουμ, τη 2η θέση. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες για την προσπάθειά τους απέναντι σε δύσκολες συνθήκες. Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για το επόμενο βήμα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κυνηγήσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχω τις ιδέες για το πως μπορούμε να το κάνουμε, αλλά με βάση τις συνθήκες θεωρώ πως είμαστε ικανοποιημένοι με τη 2ηυ θέση».

Για το αν θεωρεί πως ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί ολική αναδόμηση την επόμενη σεζόν ή ορισμένες πινελιές: «Προτρέχουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή κρατάμε τον στόχο της 2ης θέσης. Σε γενικές γραμμές έχει γίνει ένα βήμα μπροστά. Πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε. Θα συζητήσω αυτά τα ζητήματα εσωτερικά με τη διοίκηση. Δεν μιλάμε αναγκαστικά για προσθήκες ενδυνάμωσης του ρόστερ. Όλη η δομή της ομάδας θα πρέπει να βελτιωθεί, να υπάρξει καλύτερη σύνδεση για να πάει η ομάδα εκεί που θέλουμε. Θα τα συζητήσω με τη διοίκηση και στο μέλλον θα μπορούμε να πούμε περισσότερα».

Για το αν θέλει να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και για το γεγονός ότι η ομάδα δεν είχε διάρκεια μετά από κάποια διάστημα και τι πρέπει να αλλάξει: «Λατρεύω τον σύλλογο και τους παίκτες. Μου αρέσει αυτή η εμπειρία εδώ. Είναι πράγματα που θα πρέπει να συζητηθούν εσωτερικά για να βελτιώσουμε την ομάδα για να κάνει το επόμενο βήμα και να αλλάξουμε επίπεδο. Με την εμπειρία μου μπορώ να πω πως για να χτίσεις νοοτροπία πρωταθλητή δεν είναι μόνο οι παίκτες που θα φέρεις για να λύσεις τα ζητήματα, αλλά είναι συνδυασμός πραγμάτων με πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στο τέλειο επίπεδο. Είδαμε στα play off τέσσερις πολύ καλές ομάδες που η μοναδική ομάδα που δεν έχει πάρει τίτλο τα τελευταία χρόνια είναι η δική μας, αλλά στάθηκε πολύ καλά. Η ομάδα μας παρότι δεν είχε νοοτροπία πρωταθλητή αντέδρασε πολύ καλά και πήρε καλά αποτελέσματα. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Έχω πράγματα να συζητήσω με τη διοίκηση και αυτό θα γίνει στις επόμενες μέρες».