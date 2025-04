Λανουά: «Σωστά ακυρώθηκε το πέναλτι στο Παναιτωλικός - Athens Kallithea, λίγες οι καθυστερήσεις στο Περιστέρι»

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά για τις επίμαχες φάσεις των τελευταίων ματς των Play Off και Play Out. Τι είπε για το πέναλτι που ανακάλεσε ο Παπαδόπουλος στο Παναιτωλικός - Athens Kallithea και για το Ατρόμητος - Άρης.

Όπως μετά την ολοκλήρωση κάθε αγωνιστικής, η ΕΠΟ δημοσίευσε video με την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων. Στις φάσεις της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε σε Play Off και Play Out της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά στάθηκε στο πέναλτι που ορθά ανακάλεσε ο διαιτητής Παπαδόπουλος στο Παναιτωλικός - Athens Kallithea, στη σπάνια φάση με το πέναλτι του Βόλου την ώρα που ο Καλογερόπουλος είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα και χαρακτήρισε λίγο τον χρόνο καθυστερήσεων που δόθηκε στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Άρη στο Περιστέρι, ενώ δεν έγινε αναφορά σε κάποιο ντέρμπι των Play Off 1-4.

Η ανάλυση του Λανουά:

Για το πέναλτι υπέρ του Αστέρα AKTOR: «Σε αυτή την περίπτωση ενώ έχει γίνει σουτ προς το τέρμα, ο αμυνόμενος με το νο.14 ακουμπάει την μπάλα με το χέρι του μακριά από το σώμα του. Η κίνηση του χεριού του έκανε το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Περιμένουμε παρέμβαση του VAR όπως κι έγινε για τον καταλογισμό του πέναλτι».

Για το μαρκάρισμα του Σοΐρι στον Νικολάου: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε λανθασμένα πέναλτι. Ο αμυντικός της Athens Kallithea δεν κάνει κάποιο φάουλ και διεκδικεί την μπάλα με φυσιολογικό τρόπο. Στο τέλος της φάσης ο επιτιθέμενος αγγίζει την μπάλα με το χέρι κι όχι ο αμυνόμενος. Όπως κι έγινε, περιμένουμε παρέμβαση του VAR για την ακύρωση του πέναλτι».

Για το πέναλτι του Βόλου: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής σφυρίζει και καταλογίζει πέναλτι για καθαρό κράτημα κατά την εκτέλεση κόρνερ. Δυστυχώς ένα δευτερόλεπτο αργότερα επετεύχθη γκολ, αλλά από τη στιγμή που ο διαιτητής έχει σφυρίξει το VAR δεν μπορεί να παρέμβει για να μετρήσει το γκολ. Οι διαιτητές θα πρέπει να καθυστερούν να σφυρίξουν σε τέτοιες περιπτώσεις».

Για το γκολ του Μορόν: «Σε αυτή την περίπτωση μετά την επίτευξη του τέρματος, το VAR πρέπει να ελέγξει αν κατά την επίθεση δεν διαπράχθηκε κάποιο φάουλ. Ο παίκτης του Ατρομήτου πέφτει γιατί χτυπάει το πόδι του αντιπάλου του κι όχι από την ελαφρά επαφή στην πλάτη του. Καμία παρέμβαση του VAR, όπως κι έγινε, για την ακύρωση του τέρματος».

Για τον χρόνο των καθυστερήσεων: «Υπενθυμίζουμε στους διαιτητές ότι κρατούνται καθυστερήσεις σε κάθε ημίχρονο για τον χρόνο που χάθηκε εξαιτίας:

-Αλλαγών

-Φροντίδα ή αλλαγή τραυματιών

-Καθυστερήσεις

-Καθυστερήσεις οφειλόμενες στον έλεγχο του VAR

Σε αυτή την περίπτωση 4 λεπτά δεν αρκούν και περιμένουμε να κρατηθεί ο σωστός επιπλέον χρόνος. Εδώ το ελάχιστον είναι 7 λεπτά».