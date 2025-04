Καραγκούνης: «Θα μου άρεσε να δω τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Παναθηναϊκό!»

Ο Γιώργος Καραγκούνης παραχώρησε συνέντευξη στο εξωτερικό και μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιθυμία του να δει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει μπει στις τελευταίες εβδομάδες του «χρυσού συμβολαίου του με την Αλ Νασρ και όπως είναι λογικό τα σενάρια για το μέλλον του... δίνουν και παίρνουν. Ο Γιώργος Καραγκούνης σε συνέντευξη του σε μέσο του εξωτερικού εξέφρασε μια... τρελή επιθυμία να δει τον 40χρονο Πορτογάλο σούπερ σταρ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως έχει φορέσει ξανά πράσινα όταν έπαιζε στη Σπόρτινγκ.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρέξαμ, αλλά θα ήθελα να τον δω στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός είναι μία υπέροχη ομάδα και παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, ο Ρονάλντο είναι δημοφιλής, όπως και ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα.

Επίσης, έχει ήδη φορέσει την πράσινη φανέλα με τη Σπόρτινγκ, οπότε γιατί όχι και του Παναθηναϊκού. Θα μου άρεσε να το δω αυτό», είπε ο πρωταθλητής με την Εθνική στο έπος του Euro 2004, ο οποίος τότε είχε αντιμετωπίσει τον CR7 στην πρεμιέρα με την Πορτογαλία.

