Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ γερμανικό σενάριο για τον Κύπριο επιθετικό Χαραλάμπους

Γερμανό ρεπόρτερ επισήμανε πως ο ΠΑΟΚ είναι ανάμεσα στις ομάδες που κοιτάζουν την περίπτωση του Κύπριου επιθετικού, Ευαγόρα Χαραλάμπους, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να το διαψεύδει.

Με τα πρωταθλήματα να φτάνουν στο τέλος τους, σειρά παίρνουν τα μεταγραφικά σενάρια με το ένα να διαδέχεται το άλλο. Ένα από τα πολλά που δεδομένα θα υπάρξουν στο επόμενο διάστημα, θέλει τον ΠΑΟΚ να κοιτάζει την περίπτωση του 19χρονου Κύπριου επιθετικού της Ανόρθωσης, Ευαγόρα Χαραλάμπους.

Αυτό ανέφερε ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, αναφέροντας μάλιστα πως η ρήτρα του παίκτη είναι μικρή καθώς φτάνει μόλις τις 10.000, Από την πλευρά τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διέψευσαν κατηγορηματικά το συγκεκριμένο σενάριο.

🚨🆕 1. FC Kaiserslautern are monitoring 19-y/o striker Evagoras #Charalambous ahead of the summer transfer window.



He is one of several names on #FCK‘s radar – nothing advanced at this stage.



Charalambous is regarded as one of the top striker talents in Cyprus. PAOK and… pic.twitter.com/nOR5dOeRBt