Με την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Αστέρα Τρίπολης στο Περιστέρι (7/4, 18:00) θα ολοκληρωθεί η 2η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Superleague.

Μετά τα Play Off 1-4 και τα Play Out τη Δευτέρα (7/4) θα ολοκληρωθεί η 2η αγωνιστική και των Play Off 5-8 της Stoiximan Superleague. Στις 18:00 ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί τον Αστέρα AKTOR στο Περιστέρι (Novasports Prime), με τις δυο ομάδες να θέλουν το τρίποντο, ώστε να μειώσουν την απόσταση τους από τον 5ο Άρη.

Για τους Περιστεριώτες ο Πάμπλο Γκαρσία δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Παλμεζάνο και στους τραυματίες Καρλίτος - Ουάρντα. Από πλευράς Αρκάδων ο Σάββας Παντελίδης δεν θα έχει στη διάθεση του τόσο τον Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, όσο και τον Ερίκ Μπιλέ που υπέστη διάστρεμμα.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Σάλτας, Αθανασίου, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Μπρόρσον, Μουντές, Κίνι, Πομόνης, Τσιγγάρας, Ουεντραόγκο, Καραμάνης, Καλοσκάμης, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τζοβάρας, Τσαντίλας.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Καστάνιο, Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί, Άλχο, Γκαρθία, Άλβαρες, Χουχούμης, Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Τζανδάρης, Μούμο, Έντερ, Μπαρτόλο, Καλτσάς, Ρεγκίς, Χατζηγιοβάνης, Ζουγλής, Οκό, Γκιοακίνι.

Stoiximan Superleague - Play Off 5-8

2η αγωνιστική

Δευτέρα 7 Απριλίου

Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR (6μμ)

Βαθμολογία:

5.Αρης 27

6.Ατρόμητος 21

7.ΟΦΗ 18

8.Αστέρας AKTOR 18

*Ατρόμητος και Αστέρας έχουν ματς λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Kυριακή 13 Απριλίου