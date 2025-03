Οι αναμετρήσεις των Play Out 9-14 στερούνται μεν της «λάμψης» που έχουν τα Play Off, κυρίως του 1-4, όμως ως αναμετρήσεις έχουν τον χαρακτήρα «επιβίωσης/ύπαρξης», όπως ισχύει και για τη σημερινή της Λεωφόρου που είναι ένα μεγάλο ντέρμπι παραμονής.

Στον «αστερισμό» των Play Off 1-4&5-8 θα εισέλθει αυτό το Σαββατοκύριακο η εγχώρια κίνηση στο ποδόσφαιρο, αφού σήμερα και αύριο θα αρχίσουν τα δύο μίνι τουρνουά των έξι αγωνιστικών που θα κρίνουν τον πρωταθλητή και το πώς θα «σπάσουν» τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» της επόμενης σεζόν.

Εύλογα η αίγλη της κορυφής και φυσικά το γεγονός πως στα του «1-4» συμμετέχουν οι «μεγάλοι» της Ελλάδας, είναι ο προφανής λόγος που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Ομως την ίδια θα έχουμε σέντρα και στα Play Out 9-14, που δεν προσφέρουν κούπα, δεν στέλνουν στις εκτός των συνόρων διοργανώσεις αλλά το διακύβευμα είναι επίσης μεγάλο.

Μετά την ολοκλήρωση των 10 αυτών αγώνων θα μάθουμε τους δύο που θα πιούν από το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού στη Super League 2 και ας είμαστε ρεαλιστές, σε μεγάλο βαθμό θα παίξουν την ύπαρξή τους.

Ενδεχόμενη πτώση θα θέσει υπό… αμφισβήτηση την επόμενη ημέρα τους ως οργανισμό, κάτι που δεν προκύπτει ως αυθαίρετο συμπέρασμα αλλά αποτελεί δίδαγμα της (σύγχρονης) ιστορίας.

Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των δύο κατηγοριών, σε όλα τα επίπεδα, προσφέρει δε σε αυτά τα παιχνίδια τον χαρακτηρισμό των «αγώνων υπάρξης», αφού για παράδειγμα και μεταξύ άλλων, τα «κλειδωμένα» έσοδα στην SL1 υπολογίζονται σε περίπου 3.500.000 ευρώ και στην SL2 ανέρχονται σε 240.000 ευρώ.

Με γνώμονα τα παραπάνω η αναμέτρηση της Λεωφόρου όπου η Athens Kallithea θα υποδεχθεί στις 18:30 τον Βόλο στην πρεμιέρα του μίνι τουρνουά αναγορεύεται στο μέχρι στιγμής ματς της χρονιάς και για τις δύο ομάδες, αφού τις χωρίζει μόλις ένας πόντος.

Πιο συγκεκριμένα οι μεν γηπεδούχοι που έχουν 21 επί του παρόντος υποβιβάζονται, οι δε φιλοξενούμενοι που μετρούν 22 σώζονται και αυτόματα το μεταξύ τους παιχνίδι είναι ένα ντέρμπι ολκής.

Θα κρίνει όμως τη «μάχη» της παραμονή; Είναι ένα ερώτημα χωρίς ξεκάθαρη απάντηση, κάτι που αποτυπώνει και το «δαιδαλώδες» των συνθηκών. Ως μόνο «σίγουρο» πάντως δύναται να εκληφθεί το γεγονός ότι σε περίπτωση που νικήσει η Athens Kallithea θα «πάρει» τη μεταξύ τους ισοβαθμία, ανεξάρτητα τι θα συμβεί στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού, στον δεύτερο γύρο των Play Out.

Αρα εφόσον το πράξει θα βρεθεί ουσιαστικά στο «+3» από τον Βόλο και θα αποκτήσει «αέρα» μίας παραπάνω νίκης, με εννέα ματς να απομένουν. Την ίδια στιγμή εφόσον οι φιλοξενούμενοι φτάσουν στην επιτυχία θα… εκτιναχτούν στο «+4», αν και φυσικά η όλη παραπάνω κουβέντα για τη μεταξύ τους «μονομαχία» έχει… νόημα εφόσον καταφέρουν και κρατήσουν επιπλέον μία ομάδα από κάτω τους, όπου στην προκειμένη περίπτωση η Λαμία βρίσκεται στους 15 πόντους.

Ενόψει λοιπόν αυτής της κρισιμότατης, από κάθε άποψη, αναμέτρησης, ας δούμε σε «bullets» (σ.σ. από δύο για κάθε επιμέρους κατηγορία) που ποντάρουν και τι πρέπει να προσέξουν οι...διαγωνιζόμενοι, σε μία ανάγνωση που τρόπο τινά δύναται να χαρακτηρισθεί «μπούσουλας» για τον αγώνα που ακολουθεί.

Η Athens Kallithea ποντάρει…

*Στην καλή της εικόνα που άλλαξε άρδην το νέο έτος και ύστερα από την έλευση του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο της. Το 2025 «τρέχει» ρεκόρ 4-0-6 και για αυτό επανήλθε σε τροχιά παραμονής, ενώ δεν είναι τυχαίο πως όλες οι φετινές της νίκες είναι με τον 40χρονο κόουτς στο «τιμόνι». Αυτό το γεγονός της έχει δώσει ψυχολογία και ίσως για πρώτη φορά στη σεζόν βρίσκεται σε mood «ναι, σωζόμαστε».



*Στο ότι «παράγει» πλέον φάσεις και εσχάτως τις εκμεταλλεύεται, αφού για να κερδίσεις πρέπει να σκοράρεις. Βρήκε δίχτυα στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία της ματς, ενώ στο μόνο που δεν το έπραξε, του Αγρινίου, απώλεσε ευκαιρίες που συγκαταλέγονται στην κατηγορία… άχαστες.

Πρέπει να προσέξει…

*Το ότι ξεκινά τα Play Out με μόλις τέσσερα clean sheet σε 26 αγώνες της regular season, ενώ το 2025 διατήρησε μόνο μία φορά το μηδέν παθητικό, κατά σύμπτωση πάντως στον αγώνα της κανονικής περιόδου με τον Βόλο όπου και νίκησε 2-0. Ομως στο σημείο που βρίσκεται το πρωτάθλημα χρειάζεται «κυνισμός» και για να σωθείς δεν αρκεί να παίζεις καλά σε ματς όπως το σημερινό, αλλά να τα κερδίζεις ακόμη και με «μισό-μηδέν». Αν οδηγηθεί σε σημείο να «θέλει» μίνιμουμ δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι για να πάρει τους τρεις βαθμούς, η κατάσταση θα γίνει πολύ δύσκολη για εκείνη.



*Οτι η διακοπή δεν ήταν με το μέρος της. Προέρχονταν από νίκη επί του ΠΑΟΚ και μάλιστα με ανατροπή και το stop των 20 ημερών δεν «βοηθά» μία ομάδα που παίρνει τέτοια μεγάλα αποτελέσματα. Σίγουρα προέκυψε χρόνος για να αποθεραπευτεί ο Βαλμπουενά που είναι εκ των πλέον κομβικών της παικτών, αλλά έτσι «φρέναρε».

Ο Βόλος ποντάρει…

*Στη διακοπή που επί χάρτου ήταν υπέρ του. Ναι, όταν χάνεις θες να παίξεις αμέσως μετά γιατί όσο περνούν οι ημέρες σε «τρώει», όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι μία ομάδα που προέρχεται από οκτώ σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα και παράλληλα προχώρησε τον Γενάρη σε αρκετές μεταγραφές. Για παράδειγμα στην ήττα της Λαμίας -το τελευταίο της χρονικά επίσημο παιχνίδι - ξεκίνησαν έξι «νέοι», άρα ξέχωρα από το διάστημα που χρειάζονταν για να «ηρεμήσει» και να «καθαρίσει» το μυαλό όλων, προέκυπτε και ζήτημα ομοιογένειας. Ετσι το τελευταίο 20ήμερο κύλησε υπέρ του.

*Στην πάρα πολύ καλή εκτός έδρας παρουσία του. Ναι μεν ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με μόνο μία νίκη στο Πανθεσσαλικό, όμως μακριά από αυτό κέρδισε πέντε φορές και πιο συγκεκριμένα σε Τούμπα, «Κλεάνθης Βικελίδης», Αγρίνιο, Τρίπολη, Περιστέρι. Το στυλ παιχνιδιού του «ταιριάζει» περισσότερο στο προφίλ φιλοξενούμενης ομάδας, όπως δηλαδή ισχύει για εκείνον στην προκειμένη περίπτωση.

Πρέπει να προσέξει…

*Το γεγονός πως «τρέχει» σερί 0-2-6, που ίσως να οφείλεται – όσο οξύμωρο και αν φαντάζει – στο ότι οι πέντε από τις οκτώ αυτές αναμετρήσεις του ήταν με ομάδες που συμμετέχουν στα Play Out και η μία εκ των άλλων τριών με τον Ατρόμητο, που μόλις την τελευταία αγωνιστική εξασφάλισε την παρουσία του στα Play Off 5-8. Δηλαδή σε αυτό το διάστημα έπαιξε ως επί το πλείστων με πλην Big-5 αντιπάλους. Παρότι με τους κατά τεκμήριο «μεγάλους» τα πήγε πολύ καλά, κόντρα σε clubs που βρίσκονται από τη μέση και κάτω της κατάταξης αντιμετωπίζει δυσκολίες και το στυλ παιχνιδιού του δεν αποδίδει καρπούς, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα. Δεν είναι τυχαίο πως στα 10 αντίστοιχα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας με αντιπάλους τους συλλόγους των Play Out, το κοντέρ του… έγραψε μόνο δύο νίκες!

*Οτι το φινάλε της regular season τον βρήκε με τη δεύτερη χειρότερη, μαζί με τον Παναιτωλικό, επίθεση στην SL. Σε 26 ματς σημείωσε μόλις 20 γκολ και η δυσκολία του στο σκοράρισμα δεν του επιτρέπει να κερδίζει αγώνες. Η μόνη ομάδα με μικρότερη συγκομιδή είναι η ουραγός Λαμία.