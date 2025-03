ΜΜΕ της Γεωργίας: «Υπέγραψε τριετές στον ΠΑΟΚ ο Γκουγκεσασβίλι, 1 εκατομμύριο ευρώ η μεταγραφή του»

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Γεωργίας ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι ολοκλήρωσε την μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, που θα από την πλευρά του θα καταβάλλει 1.00.000 ευρώ στον Πανσερραϊκό.

Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του σύμφωνα με ΜΜΕ της Γεωργίας ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι. Ο 25χρονος διεθνής τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει: «Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να αποκτήσει τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι το προσεχές καλοκαίρι, με τον Γεωργιανό τερματοφύλακα να ενσωματώνεται στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο 25χρονος διεθνής της Εθνικής Γεωργίας, ο οποίος αγωνίζεται στον Πανσερραϊκό, έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο με τον Δικέφαλο. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει δεσμευθεί να καταβάλει ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ ως αποζημίωση προς τον σύλλογο των Σερρών.

Ο Γκουγκεσασβίλι, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στη Super League, θα ενταχθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι, ενισχύοντας τη θέση του τερματοφύλακα ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου»..

