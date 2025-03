Με Γεντβάι, Πελίστρι αλλά χωρίς τέσσερις στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Κυριακή από τον Ατρόμητο στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, με τον Ρουί Βιτόρια να μην έχει στην διάθεσή του, τους Κώτσιρα, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτα και Πάλμερ – Μπράουν, ενώ επιστρέφουν οι Γεντβάι και Πελίστρι.

Με στόχο τη νίκη, καθώς σε άλλο αποτέλεσμα θα μείνει ακόμα πιο μακριά από την κορυφή, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί την Κυριακή (19:00) στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και στην συνέχεια έγινε γνωστή η αποστολή.

Σε αυτή δεν θα βρίσκονται ο Κώτσιρας που τραυματίστηκε στο ματς με την Φιορεντίνα, ο Μλαντένοβιτς που έχει δηλωθεί γιατί έχει συμπληρώσει κάρτες, αλλά και οι Μπακασέτας και Πάλμερ Μπράουν. Στον αντίποδα επιστρέφουν Γεντβάι και Πελίστρι

Αναλυτικά οι «πράσινοι» ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής για την προπόνηση και την αποστολή: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό ακολούθησαν οι Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, ενώ θεραπεία έκανε ο Κώτσιρας.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Σιώπης, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.

Ο Μλαντένοβιτς έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι να εκτίσει την ποινή μίας αγωνιστικής λόγω καρτών».

Our squad list for tomorrow’s game against Atromitos ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #ATRPAO pic.twitter.com/dLLkGZneSb