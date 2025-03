Πανό στήριξης για τον Ζοσέ Μουρίνιο ανέβασαν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε μετά την τιμωρία του Πορτογάλου με δυο αγωνιστικές για τα σχόλια εις βάρος της Γαλατάσαραϊ.

Στην επικαιρότητα του τουρκικού ποδοσφαίρου βρέθηκε για ακόμα μια φορά ο Ζοσέ Μουρίνιο, αλλά όχι για αγωνιστικούς λόγους.

Ο Πορτογάλος τεχνικός πρόσφατα είχε τιμωρηθεί αρχικά με τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών που στη συνέχεια μειώθηκε σε δυο για σχόλια εις βάρος των ανθρώπων της Γαλατάσαραϊ, η οποία κατηγόρησε τον έμπειρο προπονητή για ρατσιστικό ξέσπασμα.

Με τη σειρά της η Φενέρμπαχτσε πέρασε στην αντεπίθεση και ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά εις βάρος της Γαλατάσαραϊ, ζητώντας χρηματική αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη προς τον Μουρίνιο.

Στο πλευρό του Πορτογάλου προπονητή πάντως στάθηκαν και οι οπαδοί της Φενέρ, οι οποίοι στο τελευταίο ματς της ομάδας τους απέναντι στην Αντάλιασπορ ανέβασαν πανό με μήνυμα «είμαστε μαζί σου», θέλοντας να δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους προς τον Μουρίνιο.

WE STAND WITH YOU! 👊 pic.twitter.com/7W6C7mopbT