Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Λαμία χωρίς τον τιμωρημένο Αζεντίν Ουναΐ αλλά και τους τραυματίες Πελίστρι, Γιεντβάι, Μπακασέτα και Πάλμερ-Μπράουν. Αναλυτικά η αποστολή των Πρασίνων.

Με πέντε σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει για τη Λαμία και την αναμέτρηση με την ουραγό της Stoiximan Superleague (23/2, 17:00) ο Παναθηναϊκός.

Οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους το Σάββατο και ο Ρούι Βιτόρια ανακοίνωσε την 22μελή αποστολή για τον αγώνα στο «ΔΑΚ Λαμίας», από την οποία έμειναν εκτός οι τέσσερις τραυματίες του Τριφυλλιού, Φακούντο Πελίστρι, Τάσος Μπακασέτας, Τιν Γιεντβάι και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Απών θα είναι και ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και αποφασίστηκε να εκτίσει την τιμωρία του στο αυριανό παιχνίδι.

Αναλυτικά η αποστολή του Τριφυλλιού:

Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκενφελντ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ζέκα, Τετέ, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Τζούρισιτς, Νίκας, Αράο, Ιωαννίδης, Σβιντέρσκι, Γιερεμέγιεφ



