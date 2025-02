Υπάρχει «αγωνιστικό» αυτοκίνητο με το οποίο θα μπορούσε να παρομοιαστεί η ΑΕΚ; Υπάρχει παίκτης της Ενωσης που θα μπορούσε να αντέξει την πίεση σε ρόλο συνοδηγού του Μάριου Ηλιόπουλου; Ο μεγαλομέτοχος της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ δεν δίστασε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Πηνελόπης Γκιώνη πίσω από τις... κουρτίνες των λαμπερών Gazzetta Awards.

Δεν είχαν μόνο λάμψη και σπουδαίους ανθρώπους του αθλητισμού τα εφετινά Gazzetta Awards. Είχαν και... backstage! Και στο backstage η λέξη που κυριαρχεί είναι το ρεπορτάζ. Οταν, μάλιστα οι καλεσμένοι είναι προσηνείς και έχουν καλή διάθεση για να απαντήσουν και σε out of the box ερωτήσεις, οι απαντήσεις αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν, τι απάντησε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ και πρωταθλητής Ελλάδας στις αναβάσεις, Μάριος Ηλιόπουλος, στις ερωτήσεις της Πηνελόπης Γκιώνη που κατάφερε να συνδυάσει ποδόσφαιρο με μηχανοκίνητο αθλητισμό!