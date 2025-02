Οι πιθανότητες Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ να κατακτήσουν το πρωτάθλημα

Οι πιθανότητες που έχουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να πάρουν το πρωτάθλημα, μετά την 23η αγωνιστική.

Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, η 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, δεν έκρυβε εκπλήξεις για τους διεκδικητές του εφετινού τίτλου, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν περίπατο στις Σέρρες, όμως οι πιθανότητές τους σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data μειώθηκαν κατά 0,3% λόγω του εύκολου έργου που είχαν.

Από την άλλη, η αγχωτική νίκη της Ένωσης επί του Ατρόμητου ανέβασε τις πιθανότητες της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα κατά 2,5%, καθώς είχε την δυσκολότερη αποστολή.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ από την πλευρά τους, κέρδισαν και αυτοί, με το αντίστοιχο ποσοστό του «τριφυλλιού» να μειώνεται κατά 0,9% και του «δικεφάλου» να μεγαλώνει κατά 0,1%.

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 23) 🚨



▪️ All 4 of Top 4 teams won, with AEK adding +1% to their title chances as their win had a bigger uncertainty than Olympiacos' win

▪️ PAOK almost safe in Top 4 (added +15%) after Aris surprisingly lost to Levadiakos

▪️ OFI Crete with… pic.twitter.com/2FmPdEgkhf