Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης σκοπεύει να εμπλακεί στα διοιητικά της Ροστόφ αναλαμβάνοντας το management της ομάδας.

Η ρωσική ιστοσελίδα «bookierating» ανέφερε πως ανέφερε πως ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης στοχεύει στην ανάληψη της διοίκησης της ρωσικής Ροστόφ και καταβάλλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο πρόεδρος του κλαμπ, Αρουτιουνιάντς αναμενόταν να είναι εκείνος που θα πάρει τον έλεγχο του ρωσικού κλαμπ, όμως ο κυβερνήτης της περιοχής, που εδρεύει η ομώνυμη ομάδα, σταμάτησε την διαδικασία ιδιωτικοποίησης του 25,99% των μετοχών του συλλόγου, η οποία θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα αυτό.

Είναι πιθανό η εξέλιξη αυτή να συνδέεται με την προσπάθεια που κάνει ο ιδιοκτήτης του «δικεφάλου του βορρά», σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ των Ρώσων», για να αναλάβει εκείνος τον έλεγχο της διοίκησης της Ροστόφ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ιβάν Σαββίδης είχε συνδεθεί ξανά διοικητικά στο παρελθόν με την ομάδα αυτή, αφού είχε διατελέσει πρόεδρος του κλαμπ αυτού για μία τριετία (2002-2005)

