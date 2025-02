Με ένα εκτενέστατο αφιέρωμα, το «Goal» αποθέωσε τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς ο 17χρονος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει τραβήξει ήδη την προσοχή μεγάλων συλλόγων.

«Είναι ο Μπάμπης Κωστούλας ο επόμενος Ρομπέρτο Φιρμίνο;», διερωτάται το «Goal» σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που έφτιαξε για τη στήλη της Next Generation αναφερόμενο στον 17χρονο παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο Κωστούλας είναι ένας από τους παίκτες που κατέκτησαν το Youth League για τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν και χωρίς να αφήσει στιγμή να πάει χαμένη, έχει αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που του έχει δώσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Για έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή, παρά το νεαρό της ηλικίας του, κάνει λόγο το «Goal» στο ειδικό αφιέρωμα, υμνώντας το φονικό ένστικτο του 17χρονου, τον οποίο παρομοιάζει με τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα!

