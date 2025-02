Η απόσταση από την οποία έγινε το εκπληκτικό σουτ του Λαμέλα στην Τούμπα και η ταχύτητα που έπιασε.

Αν το σουτ του Έρικ Λαμέλα, με το οποίο άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ήταν αυτοκίνητο, τότε η ταχύτητα που έπιασε θα είχε ως αποτέλεσμα να φάει κλήση με βαρύ χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για μήνες.

Αυτό τουλάχιστον έδειξε η ψηφιακή ανάλυση της Nova για το γκολ που πέτυχε χθες το βράδυ ο Αργεντίνος στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με αυτή λοιπόν, το σουτ του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού έγινε από τα 25 μέτρα και η ταχύτητά του ήταν 112 χλμ/ώρα.

Erik Lamela has just scored this volley for AEK 😳#AEKfc #PKTAEK #PAOK pic.twitter.com/X3L3yfGegt