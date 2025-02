Η Athens Kallithea εναπόθεσε λουλούδια στη θέση του Μίμη Δομάζου στο «Απόστολος Νικολαΐδης, η οποία θα μείνει κενή μέχρι το τέλος της σεζόν.

H οικογένεια του Παναθηναϊκού και εν γένει το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για το χαμό του Μίμη Δομάζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια. Ο Στρατηγός συνέδεσε τη σπουδαία καριέρα του με το Τριφύλλι και τη Λεωφόρο, καθώς αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα για μια 20ετία.

H Athens Kallithea χρησιμοποιεί αυτή τη σεζόν την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού και σε αυτό το πλαίσιο φρόντισε να τιμήσει τη μνήμη του εμβληματικού αρχηγού του Τριφυλλιού, καθώς πριν το ματς με τον Άρη εναπόθεσε λουλούδια στη θέση που είχε στο «Απόστολος Νικολαΐδης, η οποία θα μείνει κενή μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το μήνυμα της Athens Kallithea:

«The General.

Η AKFC θρηνεί την απώλεια του Μίμη Δομάζου, μιας εμβληματικής φιγούρας που ξεπερνά τις οπαδικές προτιμήσεις. Αιωνία του η μνήμη.

Ως φόρο τιμής στον Μίμη Δομάζο, η Athens Kallithea FC θα διατηρήσει τη θέση του στη Λεωφόρο κενή για το υπόλοιπο της σεζόν».

The General. Η AKFC θρηνεί την απώλεια του Μίμη Δομάζου, μιας εμβληματικής φιγούρας που ξεπερνά τις οπαδικές προτιμήσεις. Αιωνία του η μνήμη. AKFC mourns the passing of Mimis Domazos, an iconic figure who transcends club loyalties. May his memory be eternal. #AKFC66 pic.twitter.com/hJe7rNeq1V

Ως φόρο τιμής στον Μίμη Δομάζο, η Athens Kallithea FC θα διατηρήσει τη θέση του στη Λεωφόρο κενή για το υπόλοιπο της σεζόν.



In tribute to Mimis Domazos, Athens Kallithea FC will enshrine his regular seat at Leoforos for the rest of the season.#AKFC66 pic.twitter.com/nL4gbwuNsC