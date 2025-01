Η απόδοση του Άντονι Μαρσιάλ στην ΑΕΚ τράβηξε τα βλέμματα και εκτός συνόρων, με το ειδησεογραφικό Μέσο «ESPN» να πλέκει το εγκώμιο του Γάλλου επιθετικού.

Η ΑΕΚ το προηγούμενο καλοκαίρι κατάφερε να προσελκύσει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, υπογράφοντας τον Άντονι Μαρσιάλ ως ελεύθερο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μετά από ένα απογοητευτικό φινάλε στην Premier League γεμάτο τραυματισμούς που έβαλαν φρένο στην ανοδική πορεία της καριέρας του, ο Γάλλος έψαξε να βρει ξανά τα πατήματα του στη χώρα μας με την κιτρινόμαυρή φανέλα και οι αριθμοί του είναι ενθαρρυντικοί στο πρώτο μισό της σεζόν.

Έπειτα από το τελευταίο του γκολ μάλιστα απέναντι στον Παναιτωλικό που έκρινε το τρίποντο για την Ένωση (1-0), η φόρμα του Γάλλου κατάφερε να τραβήξει την προσοχή μέχρι ενός εκ των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών Μέσων στον κόσμο, όπως είναι το «ESPN», το οποίο αποθέωσε μέσα από ανάρτησή του τον 29χρονο.

«Από τότε που μετακόμισε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο, ο Άντονι Μαρσιάλ ήταν διαθέσιμος και έπαιξε σε 17 συνεχόμενα παιχνίδια. Σε αυτό το διάστημα, έχει καταγράψει 7 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, βοηθώντας τον σύλλογο να ανέβει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Βρίσκει ξανά τον εαυτό του» γράφει χαρακτηριστικά το «ESPN», σε μια απόδειξη πως ο Μαρσιάλ τραβάει ξανά τα βλέμματα ακόμα κι εκτός συνόρων.

Since moving to AEK Athens in September, Anthony Martial has been available and played in 17 straight games. In that time, he's recorded 7 goals and 2 assists across all competitions, helping lift the club to 2nd place in the league 💪🇬🇷



