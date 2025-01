Αμερικάνοι για Μπιέλ: «Η Σάρλοτ ολοκληρώνει την συμφωνία με Ολυμπιακό για νέο δανεισμό του παίκτη»

Να κρατήσει τον Πεπ Μπιέλ στο ρόστερ της θέλει η Σάρλοτ και όπως αναφέρουν ΜΜΕ στις ΗΠΑ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να πάρει και πάλι ως δανεικό τον Ισπανό μεσοεπιθετικό.

Ο δανεισμός του Πεπ Μπιέλ από τον Ολυμπιακό στην Σάρλοτ έχει λήξει με τους Αμερικανούς ωστόσο να μην καταθέτουν τα όπλα και να τον θέλουν και πάλι με την μορφή δανεισμού. Αυτό είχαμε αναφέρει και στο Gazzetta όταν τελείωνε το συμβόλαιο του παίκτη, αυτό τονίζει και ο δημοσιογράφος Τομ Μπόγκερτ.

Η Σάρλοτ έχει γνωστοποιήσει πως δεν πρόκειται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Μπιέλ, με τον Μπόγκερτ να αναφέρει πως η ομάδα του MLS βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για ακόμα έναν δανεισμό.

Στο ίδιο τιτίβισμα υπάρχει και αναφορά για τον Κάρολ Σβιντέρσκι για τον οποίο έχουν ρωτήσει ομάδες της Ευρώπης, με την Σάρλοτ να έχει ορίσει τιμή 3 εκατομμύρια.

Sources: Charlotte FC are finalizing a deal to re-sign Pep Biel on loan from Olympiakos. Biel will not be a designated player in 2025.



Also, European teams have asked about Karol Swiderski. Charlotte have set an asking price of $3.1m (€3m).



