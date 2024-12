H ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε ένα μικρό απόσπασμα από το Χριστουγεννιάτικο βίντεο που έχει ετοιμάσει, όπως κάθε χρόνο, με πρωταγωνιστές τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση και τον Ορέστη Χαλκιά.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως κάθε χρόνο, έχει δημιουργήσει το δικό της ξεχωριστό βίντεο, που αναμένεται να βγει στον αέρα την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, όπως και πέρσι, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο στο φετινό βίντεο υπάρχει η συμμετοχή και άλλων ηθοποιών με «ασπρόμαυρα» αισθήματα, όπως ο Ορέστης Χαλκιάς, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Το φετινό βίντεο που είναι γεμάτο από εκπλήξεις είναι μια συνέχεια του περσινού concept, εκεί όπου ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είχε αναλάβει το δύσκολο έργο των μεταγραφών στον ΠΑΟΚ.

Για να δούμε, τι θα δούμε, στο φετινό Χριστουγεννιάτικο βίντεο των Πρωταθλητών Ελλάδας…

