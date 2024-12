Το «ποίημα» που σημείωσε ο Φώτης Ιωαννίδης φαίνεται πως μπορεί να είναι υποψήφιο για το «Puskás Award» του 2025. Οι «γνώριμοί» μας Χάμες Ροντρίγκες, Ερικ Λαμέλα και Μίροσλαβ Στοχ που έχουν πάρει το βραβείο και οι υποψηφιότητες των Παναγιώτη Κονέ, Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και Βαγγέλη Παυλίδη.

Με ένα γκολ «μαγεία» διαμόρφωσε χθες (19/12) ο Φώτης Ιωαννίδης το τελικό σκορ στο Παναθηναϊκός-Ντιναμό Μινσκ 4-0 για τη League Phase του Conference League, όταν και σκόραρε με πανέμορφη λόμπα αρκετά μέτρα έξω από τα αντίπαλα καρέ και την ίδια στιγμή «έστρωσε» με τακουνάκι την μπάλα στον εαυτό του!

Πρόκειται για ένα τέρμα… ποίημα και αυτόματα τίθεται το ερώτημα. Δύναται να διεκδικήσει το «Puskás Award» που απονέμει η FIFA στο πιο εντυπωσιακό γκολ της χρονιάς;

Πριν από μερικές ημέρες ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο έλαβε τον σχετικό τίτλο για το 2024 χάρις στον τρόπο που βρήκε δίχτυα σε ένα ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Εβερτον τον Νοέμβριο του 2023, όπου το έπραξε με ένα πανέμορφο «ψαλιδάκι».

Σύμφωνα λοιπόν με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και φέρει το όνομα του μεγάλου άσου του παρελθόντος Φέρεντς Πούσκας που μάλιστα ήταν στον πάγκο του «τριφυλλιού» στο έπος του Γουέμπλεϊ, το τελευταίο χρονικά βραβείο αφορούσε το εύρος όσων μπήκαν από τις 21 Αυγούστου 2023 ως και τις 10 Αυγούστου 2024 και για αυτό συμπεριλήφθηκε και του Αργεντινού που κατέκτησε την κορυφή.

Αρα θεωρητικά και εκείνο του Ελληνα φορ δύναται να είναι υποψήφιο για το επόμενο έτος, αν και ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι λεπτομέρειες. Ωστόσο φαντάζει δύσκολο να μην ισχύουν ανάλογοι κανόνες και να μην ληφθούν υπ’ όψιν όλα τα γκολ που επιτεύχθηκαν από τις 11 Αυγούστου του 2024 και έπειτα.

Για την ιστορία και επιγραμματικά στη διαδικασία αρχικά προκρίνονται κάποια τέρματα από την αρμόδια επιτροπή - συνήθως 10 - και μετά ψηφίζει τόσο ο κόσμος όσο και στελέχη της FIFA όπως παλαίμαχοι «θρύλοι» (σ.σ. οι επιλογές τους πάνε αναλογικά, ένα ποσοστό στους απλούς φιλάθλους και άλλο στα μέλη της Ομοσπονδίας, επιλέγουν τρία από όσα βρεθούν στη τελική λίστα, το πρώτο λαμβάνει πέντε πόντους, το δεύτερο τρεις, το τρίτο έναν και κορυφαίο αναδεικνύεται όποιο συλλέξει τους περισσότερους).

Μάλιστα από το 2009 όταν και θεσμοθετήθηκε το «Puskás Award» έχει έντονο ελληνικό χρώμα και άρωμα.

Για παράδειγμα ο Ερικ Λαμέλα της ΑΕΚ το κέρδισε το 2021 για το γκολ του σε ένα ματς της Τότεναμ με την Αρσεναλ, ο Μίροσλαβ Στοχ που παλαιότερα ήταν στον ΠΑΟΚ το πήρε το 2012 ως παίκτης της Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Χάμες Ροντρίγκες που έπαιξε στον Ολυμπιακό, για ένα «ποίημα» που πέτυχε το 2014 στο τότε Μουντιάλ και στην αναμέτρηση της Κολομβίας με την Ουρουγουάη.

Οι νικητές του «Puskás Award»

2009: Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Cristiano Ronaldo won the first ever Puskas Award for scoring this long range golazo against Porto.



One of the best goals he has ever scored in his illustrious career! 🔥👏pic.twitter.com/azdU80Nfn6 March 23, 2020

2010: Χαμίτ Αλτιντοπ (Τουρκία)

Puskas Award Winner 2010 Hamit Altintop



Great 👌pic.twitter.com/VqtUDlanJk — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) December 18, 2024

2011: Νεϊμάρ (Σάντος)

Puskas Award Count Down: 2011



In 2011 Neymar won the 2011 Puskas Award with this stunning goal for Santos. The trick to beat the last defender is amazing.pic.twitter.com/vnpOoq3gdS — Classic Football Shirts (@classicshirts) September 15, 2019

2012: Μίροσλαβ Στοχ (Φενέρμπαχτσε)

Miroslav Stoch vs Genclerbirligi in the Turkish Super lig won him the 2012 Puskás Award 🔥 pic.twitter.com/KtyyQrYvy9 — Ðereck (@UTDDereck) November 30, 2024

2013: Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς (Σουηδία)

Zlatan Ibrahimovic with a puskas winning bicycle kickpic.twitter.com/SBH2mJom1O — 𝟏𝟕 (@Garnacho__utd) November 18, 2024

2014: Χάμες Ροντρίγκες (Κολομβία)

2014: James Rodríguez, Dünya Kupası'nda Uruguay'a karşı attığı nefes kesici golle Puskás Ödülü’nü kazandı. Bu gol, ödülü kazanan altıncı gol olarak tarihe geçti.pic.twitter.com/vhSdUwtkHz — HSC Haber (@HaberHsc) December 18, 2024

2015: Βέντελ Λίλα (Γκοϊανέσια)

Wendell lira incredible overhead kick vs Atletico Goianiense in the Campeonato Goiano won him the 2015 Puskás Award 🔥 pic.twitter.com/GSLM3OtCs1 — Ðereck (@UTDDereck) November 30, 2024

2016: Μοχντ Φράιζ Σούμπρι (Πένανγκ)

2016: Mohd Faiz Subri, Sri Pahang'a karşı attığı inanılmaz frikik golüyle Puskás Ödülü’nü kazandı. Bu gol, ödülü kazanan sekizinci gol olarak tarihe geçti.pic.twitter.com/hNIJIf89Tl — HSC Haber (@HaberHsc) December 18, 2024

2017: Ολιβιέ Ζιρού (Αρσεναλ)

7 yıl önce bugün:



Olivier Giroud, akrep vuruşuyla Puskas ödülünün sahibi oldu.pic.twitter.com/oQdsmzjBI8 — Epsunt Sport (@epsuntsport) December 18, 2024

2018: Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

🔥 O gol Puskás de Mohamed Salah no Merseyside Derby de 2017:

pic.twitter.com/O3CGKpdNpi — Caminhantes Vermelhos 🔴 (@CaminhantesLFC) December 10, 2024

2019: Ντανιέλ Ζόρι (Ντέμπρετσεν)

2019: 18 yaşındaki Daniel Zsóri, Ferencváros'a karşı ilk maçında 93. dakikada attığı bu bisiklet vuruşuyla Puskás Ödülü’nü kazandı. Bu gol, ödülü kazandıran on birinci gol oldu.pic.twitter.com/kxM7fReILc — HSC Haber (@HaberHsc) December 18, 2024

2020: Σον (Τότεναμ)

This goal by Son Heung-min is definitely going into puskas nomination of 2025. Tottenham owned Manchester United in EFL quarter finals!#EFLCup #SpursManU #ManUnited pic.twitter.com/ztP1T34YKf — Sports Entertainment (@sportsEnt15) December 20, 2024

2021: Ερικ Λαμέλα (Τότεναμ)

Erik Lamela wins the 2021 Puskas award for his rabona in the North London derby 🔥pic.twitter.com/R83DVZ9er3 — Fabian🇳🇬🇧🇪 (@Fabian_Utd) December 18, 2024

2022: Μάρσιν Ολεκσι (Βάρτα Πόζναν)

2022. An amputee, Marcin Oleksy unbelievable goal vs Stal Rzeszow won the Puskas. He’s the first ever disabled person to win this prestigious award and it was the 14th goal to win the Puskas.



pic.twitter.com/6FYBXMvQz5 — BASH-AAR 🔞 (@FaruqBashar) December 17, 2024

2023: Γκιγιέρμε Μαντρουγκά (Μποταφόγκο)

2023. Guilherme Madruga incredible bicycle kick goal vs Novorizontino from outside the box won the Puskas. The 15th and last goal to win the award up to date.



pic.twitter.com/Hm99L0VilW — BASH-AAR 🔞 (@FaruqBashar) December 17, 2024

2024: Αλεχάντρο Γκαρνάτσο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

*Σε παρένθεση οι ομάδες που αγωνίζονταν όταν και σημείωσαν το γκολ που τους χάρισε το βραβείο, αφού υπολογίζονται τα παιχνίδια τόσο σε συλλογικό όσο και εθνικό επίπεδο.

Οι Ελληνες που πλασαρίστηκαν στην 10άδα

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στη σχετική λίστα βλέπουμε «μύθους» του παγκόσμιου football όπως τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, ενώ το 2021 υπήρξε παγκόσμια συγκίνηση όταν το βραβείο απονεμήθηκε στον Μάρτσιν Ολέκσι της Βάρτα Πόζναν, για το απίστευτο βολ πλανέ του στο πολωνικό πρωτάθλημα ακρωτηριασμένων.

Κλείνοντας στην τελική 10αδα και ως τελικά υποψήφια έχουν μέχρι στιγμής συμπεριληφθεί τέρματα που σημείωσαν τρεις Ελληνες.

Πιο συγκεκριμένα ένα εξαιρετικό του Παναγιώτη Κονέ στο Μπολόνια-Νάπολι της σεζόν 2012/13, η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός της περιόδου 2017/18 και ένα ωραίο τέρμα του Βαγγέλη Παυλίδη στο 1-0 που νίκησε η Βίλεμ τη Φορτούνα Σιτάρντ το 2020/21.

Per distanza e preparazione il gol di Dany Mota ricorda tantissimo questa sforbiciata di Panagiotis Kone in un Napoli-Bologna nel 2012pic.twitter.com/o34PFMK3FN https://t.co/0MpjScHAyw — Marco (@MRC_typing) March 9, 2024

Παράλληλα στη φετινή λίστα ήταν και ένα γκολ που πέτυχε με τη Μέλμπουρν Σίτι ο ομογενής Τέρι Αντονις, που στο παρελθόν έπαιξε σε ΠΑΟΚ και Βέροια.

Πλέον ο Ιωαννίδης φαίνεται πως μπορεί να γίνει ο 4ος συμπατριώτης μας που θα διεκδικήσει το συγκεκριμένο βραβείο.