Athletic: «Η Σουλούκου αναλαμβάνει ρόλο CEO στο γκρουπ των ομάδων του Μαρινάκη»

Εκ νέου συνεργασία ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Λίνα Σουλούκου αποκαλύπτει το «Athletic», με την πρώην CEO της Ρόμα να αναλαμβάνει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού.

Η πρόσληψη του Εντού Γκασπάρ από την Άρσεναλ φαίνεται πως αποτέλεσε μονάχα την αρχή για τις προθέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη! Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού άλλωστε φαίνεται πως συνεχίζει απτόητος τη στελέχωση της ομάδας που θα αναλάβει να διευθύνει το γκρουπ των ομάδων του, με το «Athletic» να φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόσωπο από το παρελθόν.

Ο λόγος για την πρώην CEO του Ολυμπιακού και της Ρόμα, Λίνα Σουλούκου, η οποία παρέμεινε για μια τετραετία στους ερυθρόλευκους, προτού αναλάβει καθήκοντα στους Τζαλορόσι πίσω στο 2023.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι δυο πλευρές κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την υπογραφή του συμβολαίου, με τη Σουλούκου να αναλαμβάνει ρόλο CEO ώστε να επιβλέπει όλες τις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη (Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ, Ρίο Άβε), με προτεραιότητα ωστόσο στην αγγλική ομάδα.

Την ίδια στιγμή θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού θέλει να προσθέσει στο... πορτοφόλιο των ομάδων του και τη Βάσκο Ντα Γκάμα από τη Βραζιλία, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας.

Former Roma chief executive officer Lina Souloukou is set to be appointed CEO of Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis’ multi-club model.



More from @David_Ornstein https://t.co/I5NSYpQfQp