«Ο Μεϊτέ είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Μπενφίκα τον Γενάρη»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, ο Σουαλιό Μεϊτέ είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Μπενφίκα στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ, που αποφάσισε τελικά το καλοκαίρι να μην αποχωρήσει από την Μπενφίκα, αφού δεν βρήκε κάτι που να τον καλύπτει, παρέμεινε στις τάξεις των «αετών» της Λισαβώνας, όμως βρίσκεται εκτός ομάδας, αφού δεν έχει πάρει λεπτό συμμετοχής από την αρχή της χρονιάς.

Όπως είναι λογικό, η κατάσταση αυτή έχει δυσαρεστήσει τον 30χρονο Γάλλο μέσο, ο οποίος πέρυσι έκανε μία εξαιρετική σεζόν αγωνιζόμενος ως δανεικός στον ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να την «εξαργυρώσει».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα ο Μεϊτέ φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την πορτογαλική ομάδα τον Γενάρη. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

