Η πρόβλεψη του Football Meets Data για το μέλλον του Παναθηναϊκού στο Conference League. Οι πιθανότητες πρόκρισης και οι πιθανοί αντίπαλοι σε νοκ άουτ και «16».

Το γνωστό σε όλους πλέον Football Meets Data έκανε μία αναλυτική πρόβλεψη σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον του Παναθηναϊκού στο Conference League υπολογίζοντας τους βαθμούς τους οποίους είναι πιθανότερο να συγκεντρώσει, την θέση που είναι πιθανότερο να τερματίσει, αλλά και τους πιθανούς αντιπάλους τους σε περίπτωση πρόκρισης στην φάση των νοκ άουτ και των «16» της διοργάνωσης.

Αρχικά υπογραμμίζει στην ανάλυσή του πως μπορεί οι «πράσινοι» να ξεκίνησαν μόλις με έναν βαθμό στα πρώτα τρία ματς, ωστόσο τώρα λόγω του ευκολότερου προγράμματος (Ελσίνκι εντός, Δε Νιού Σεντς εκτός και Ντινάμο Μινσκ εντός) αναμένεται να συλλέξουν πολύ περισσότερους βαθμούς. Το πιθανότερο σενάριο είναι να καταλήξουν με 8 βαθμούς (7,94 βγάζουν οι υπολογισμοί).

Αντίστοιχα σύμφωνα με τον αλγόριθμο της συγκεκριμένης σελίδας το πιο πιθανό σενάριο είναι οι «πράσινοι» να τερματίσουν είτε στην 19η είτε στην 20η θέση (19,4).

Αν λοιπόν συμβεί το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες και ο Παναθηναϊκός βρεθεί στις θέσεις 9-24, τότε προκρίνεται στην φάση των νοκ άουτ. Η πρόβλεψη για τους αντιπάλους εκεί αναφέρει ως πιθανότερες ομάδες τις Σάμροκ Ρόβερς, Πάφο, Τζουργκάρντεν, Χαρτς και Λουγκάνο.

Αν μπορέσει το «τριφύλλι» και προκριθεί, τότε στην φάση των «16» αναμένεται να τεθεί αντιμέτωτος με μία εκ των Τσέλσι, Λέγκια Βαρσοβίας, Ραπίντ Βιέννης, Χάιντενχαϊμ και Γιαγκελόνια.

