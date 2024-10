Ολυμπιακός: Τα "πολλά με λίγα ή θρίλερ" παιχνίδια του και ο λόγος των αποκλεισμών

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό ενόψει του σημερινού αγώνα με το Λεβαδειακό, αλλά και της συνέχειας σε Ευρώπη κι Ελλάδα.

Διακοπή πρωταθλήματος, ίσον αποπροσανατολισμός για τον Ολυμπιακό!

Αυτή τη φορά έλειπαν 14 διεθνείς, άλλοι τρεις παίκτες ήταν τραυματίες και άλλοι 14 έκαναν προπόνηση (πριν και μετά το τριήμερο ρεπό). Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» επανειλημμένως την έχουν πατήσει, ακόμη και μέσα στο Καραϊσκάκη, σε παιχνίδια τους αμέσως μετά από τέτοιες διακοπές. Για παράδειγμα την περασμένη σεζόν το Λαμία-Ολυμπιακός 1-0 και φέτος το Ολυμπιακός-Παναιτωλικός 0-0!!!

Σήμερα το απόγευμα, πάλι μετά από διακοπή πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε ένα παιχνίδι με συνθήκες αρκετά όμοιες με εκείνο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Πρώτον, και τώρα υπήρχε διακοπή πρωταθλήματος, όπως και τότε…

Δεύτερον, και τώρα την ίδια αγωνιστική γίνεται ντέρμπι (ΑΕΚ-ΠΑΟΚ) με τον Ολυμπιακό να θέλει να εκμεταλλευθεί το όποιο αποτέλεσμα του, όπως και τότε είχε ντέρμπι (το ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 0-0)…

Τρίτον, και τώρα ο Ολυμπιακός προέρχεται από 14 σερί νίκες εντός έδρας επί του Λεβαδειακού, όπως και τότε είχε 14 σερί νίκες εντός έδρας επί του Παναιτωλικού!...

Η λογική λέει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι σήμερα πιο υποψιασμένοι στον αγώνα τους με την ομάδα της Λιβαδειάς, σε σχέση με το πώς ήταν στον αγώνα τους με την ομάδα του Αγρινίου, που παρεμπιπτόντως μετά από εκείνο το 0-0 στο Καραϊσκάκη έχει πάρει φόρα και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας!

Γενικά, πάντως, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με το Λεβαδειακό χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Είτε ο Ολυμπιακός τα κερδίζει πάρα πολύ εύκολα (6-0, 4-0, 4-0, 4-0, 5-1, 4-0, 4-0, 6-1, 3-0) η, τέλος πάντων εύκολα (2-0, 3-1, 3-1), είτε τα παιχνίδια γίνονται θρίλερ, με τον Ολυμπιακό πάλι όμως νικητή (1-0, πάλι 1-0, 2-1 με γκολ στο 84΄, 2-0 με το δεύτερο γκολ στο 85’, ξανά 1-0 και πάλι 1-0, 3-1 από 0-1 με το τρίτο γκολ στο 75’, 1-0). Με εξαίρεση δύο παιχνίδια αρκετά παλιότερα, στα οποία ο Λεβαδειακός είχε αποσπάσει ισοπαλίες, 1-1 το 1987 στο ΟΑΚΑ και 2-2 το 1993 στο παλιό Καραϊσκάκη.

Άρα, υπάρχει η διαπίστωση ότι στο καινούργιο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός έχει μόνο νίκες με τον Λεβαδειακό.

Άσχετο:

Δεν αποκλείστηκε λόγω τραυματισμού ο Πασχαλάκης από την αποστολή του αγώνα με τον Λεβαδειακό. Είχε ενοχλήσεις και δεν έπαιξε πριν 10 μέρες στο φιλικό με τον Ατρόμητο, αλλά αυτή την εβδομάδα προπονήθηκε κανονικά. Προφανώς ο Mεντιλίμπαρ έμεινε ευχαριστημένος από τους Αναγνωστόπουλο και Μπότη, που έπαιξαν σε εκείνο το φιλικό και έτσι, για να τους ανταμείψει, πήρε αυτούς στην 23άδα, μαζί φυσικά με τον Τζολάκη.

Οι Ζέλσον και Γουίλιαν παρότι επίσης προπονήθηκαν κανονικά τις τελευταίες ημέρες αποκλείστηκαν από την αποστολή προφανέστατα για προληπτικούς λόγους, καθότι προέρχονταν από τραυματισμούς, με τον Πορτογάλο να έχει αισθανθεί ενοχλήσεις στο 0-0 με τον ΠΑΟ πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος και τον Γουίλιαν τρεις ημέρες νωρίτερα στο 3-0 με την Μπράγκα. Με αυτά και με αυτά, ο Βραζιλιάνος μένει για δεύτερο στη σειρά παιχνίδια εκτός δράσης, ο δε Ζέλσον φτάνει τα τρία συνολικά παιχνίδια που έχει χάσει από ενοχλήσεις.

Ο Γιαζίτσι έμεινε εκτός 23άδας λόγω χαμηλού βαθμού ετοιμότητας και επιθυμίας του προπονητή να φορμάρει μέσα από το σημερινό παιχνίδι την ομάδα ενόψει της δοκιμασίας την Πέμπτη με τη Μάλμε και ίσως το πιθανότερο είναι να κάνει ντεμπούτο σε 10 ημέρες με την Καλλιθέα στη Λεωφόρο για το Κύπελλο, εκτός κι αν προκύψουν άλλα δεδομένα στη Σουηδία ενόψει του αγώνα την άλλη Κυριακή με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Τέλος, ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε για μία ακόμη φορά να μην πάρει στην αποστολή τους Μπακούλα, Κουτσίδη, όπως και τον Παπακανέλλο, που είχε ίωση, όπως και οι Πιρόλα και Γιάρεμτσουκ, για τους οποίους θα αποφασίσει σήμερα ο προπονητής αν θα είναι στην 20άδα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μία ακόμη παράμετρος του σημερινού αγώνα, έχει να κάνει με το ότι για τον Ολυμπιακό ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι και δη πολύ κρίσιμο βαθμολογικά, στη μακρινή Σουηδία την Πέμπτη με την ισόβαθμή του στο Γιουρόπα Λιγκ Μάλμε.

Ας θυμηθούμε τη συμπεριφορά των «ερυθρόλευκων» στους δύο αγώνες τους για το πρωτάθλημα, πριν από τα δύο προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους. Πριν το 0-2 από τη Λιόν στη Γαλλία ηττήθηκαν 1-2 από τον Άρη στο Χαριλάου…Και πριν το 3-0 επί της Μπράγκα στο Καραϊσκάκη κέρδισαν 2-0 τον Ατρόμητο επίσης στο Καραϊσκάκη…

Το λίγο παράξενο είναι ότι με τον Άρη είχαν παίξει οι βασικοί και έχαναν 0-2 από το ημίχρονο, ενώ στο 2-0 με τον Ατρόμητο είχε γίνει εκτεταμένο ροτέϊσον!

Και για το τέλος ένα ιμότζι

🇬🇷Christos Mouzakitis (17, 2006)



Said it before, he’s a SAVAGE in midfield.

His consistency is crazy, every time I see him he performs.



A real payer at Olympiacos 💥 pic.twitter.com/6tSF7ZDG3Z