Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Αντάμ Ουνάς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο!

Ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του Αντάμ Ουνάς βρίσκεται ο Ολυμπιακός! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν βρει σε όλα με τον Αλγερινό εξτρέμ και μέσα στις επόμενες ώρες η υπόθεση θα έχει happy end και ο 27χρονος θα φορέσει τη φανέλα των «Πειραιωτών».

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει τη «χρυσή τομή» με τον Ουνάς ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λιλ μετά το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και ο Αλγερινός ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Ο 27χρονος Αλγερινός, μετρά στην καριέρα του μέχρι στιγμής 215 επαγγελματικές συμμετοχές με 29 γκολ και 19 ασίστ. Τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε σε 26 αγώνες με τη Λιλ έχοντας 1 γκολ.

Εχει αγωνιστεί επίσης σε Νάπολι (62 ματς, 7 γκολ, 1 ασίστ), Μπορντό (60 ματς, 10 γκολ, 6 ασίστ), Κροτόνε (15 ματς, 4 γκολ, 4 ασίστ) και Κάλιαρι (10 ματς, 1 ασίστ).

🔴⚪️🇬🇷 Olympiacos have agreed deal to sign former Napoli and Lille winger Adam Ounas as free agent, here we go!



Two year contract, valid until 2026. pic.twitter.com/ioAVhNBYBu