Οι οσονούπω συμπαίκτες στην ΑΕΚ, Έρικ Λαμέλα και Αντονί Μαρσιάλ, ήταν επί σειρά ετών αντίπαλοι στην Premier League και μάλιστα ο Αργεντινός είχε εκμαιεύσει κόκκινη κάρτα του Γάλλου.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να πυροδοτήσει ακόμα μια «βόμβα» στην πρώτη μεταγραφική περίοδο υπό τη διοικητική ηγεσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Η Ένωση συμφώνησε με τον Αντονί Μαρσιάλ για ηγεμονικό τριετές συμβόλαιο, το οποίο θα αποφέρει στον Γάλλο σούπερ σταρ περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ευρώ, μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Μάλιστα ο 28χρονος επιθετικός αναμένεται απόψε (18/9) στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο.

Με συμβόλαιο 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Μαρσιάλ θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κιτρινόμαυρου ρόστερ και θα ξεπεράσει την έτερη ηχηρή κίνηση της ΑΕΚ, τον Έρικ Λαμέλα. Οι δυο αστέρες γνωρίζονται καλά, καθώς επί σειρά ετών ήταν αντίπαλοι στον «μαγικό κόσμο» της Premier League.

O Γάλλος επιθετικός αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από εννέα χρόνια, ενώ ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήταν στην Τότεναμ την οκταετία 2013-21. Οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι σε πέντε ματς Premier League, με τους Σπερς να έχουν τρεις νίκες, έναντι μιας των Κόκκινων Διαβόλων (ένα ματς χωρίς νικητή).

Εκτός Νησιού είχαν αναμετρηθεί και στο ζευγάρι της Γιουνάιτεντ με τη Σεβίλλη για τα προημιτελικά του Europa League της σεζόν 2022-23. Θυμίζουμε πως τότε οι Ανδαλουσιανοί του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν πάρει την πρόκριση (2-2, 3-0) και τελικά έφτασαν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

Η πιο... επεισοδιακή συνάντηση των δυο «όπλων» που θα έχει στην επιθετική φαρέτρα του ο Ματίας Αλμέδια ήταν στις 4 Οκτωβρίου του 2020, στο κεκλεισμένων των θυρών, λόγω Covid-19, «Ολντ Τράφορντ». Στο 28ο λεπτό, σε ένα κόρνερ της φιλοξενούμενης Τότεναμ, ο Μαρσιάλ πήγε στο μαρκάρισμα του Λαμέλα, ο Αργεντινός αρχικά τον έσπρωξε, ο Γάλλος τον ακούμπησε στο λαιμό και ο τότε μεσοεπιθετικός των Σπερς έπεσε εντυπωσιακά και έπεισε τον διαιτητή Άντονι Τέιλορ να βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα στον φορ των Κόκκινων Διαβόλων.

