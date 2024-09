Στο Ισραήλ δίνουν συνέχεια στην υπόθεση του Φραντζί Πιερό για την ΑΕΚ που αποκάλυψε το Gazzetta, κάνοντας λόγο ότι η πρόταση στη Μακάμπι Χάιφα είναι ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ στον 29χρονο φορ από την Αϊτή έχει προταθεί τριετές συμβόλαιο.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από το Ισραήλ, η εναλλακτική περίπτωση που έχει δουλέψει η ΑΕΚ σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί θετικά η υπόθεση του βασικού της στόχου για την επίθεση, του Νταβίντ Ντατρό Φοφανά, είναι εκείνη του Φραντζί Πιερό της Μακάμπι Χάιφα.

Το όνομα του 29χρονου φορ από την Αϊτή επιβεβαιώθηκε έπειτα ότι απασχολεί την Ένωση ως εναλλακτική του 21χρονου Ιβοριανού φορ της Τσέλσι, με τους Ισραηλινούς μάλιστα να δίνουν συνέχεια στο θέμα αναφέροντας και συγκεκριμένα ποσά. Τόσο για την πρόταση της ΑΕΚ προς τη Μακάμπι Χάιφα, όσο και προς τον ίδιο τον παίκτη.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Sport5, η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στη Μακάμπι Χάιφα, ενώ στον Πιερό η πρόταση αφορά τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους 1 εκατ. ευρώ. Όπως εκτιμά το ισραηλινό δημοσίευμα, η μεταγραφή είναι πιθανό να ολοκληρωθεί, με τη Μακάμπι Χάιφα να έχει έτοιμες εναλλακτικές για να αντικαταστήσει τον Πιερό.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στο Ισραήλ, η πρόταση της ΑΕΚ είναι πολύ καλή καθώς η Μακάμπι Χάιφα είχε αποκτήσει τον Πιερό από τη γαλλική Γκινγκάμπ πριν από μια διετία έναντι 1,6 εκατ. ευρώ.

Το Who is Who του Φραντζί Πιερό