Είναι σαφές σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να το πάει το πράγμα στον Ολυμπιακό με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή βήματα. Φαίνεται ξεκάθαρα από τη συγκρότηση της ενδεκάδας. Και στις δύο πρώτες αγωνιστικές, από τις μεταγραφές βασικοί ήταν μόλις δύο παίκτες, ο Βέλντε κι ο Πιρόλα.

Στηρίζεται σε ποσοστό πάνω από 80% της ενδεκάδας σε παίκτες τους οποίους είχε από την περσινή σεζόν, ακόμη και σε κάποιους που δεν τους είχε ως πρώτες επιλογές, όπως τον Ζέλσον, τον Μπιανκόν και τον Ντόη. Προτιμάει, δηλαδή, τους παίκτες που ξέρουν τον τρόπο του παιχνιδιού του, έστω κι αν την περασμένη χρονιά τους είχε κατά βάση στον πάγκο, ενίοτε και στην εξέδρα.

Δεν είναι φυσικά παράλογη η επιλογή του προπονητή, ο οποίος θέλει να βάλει σταδιακά στο κόλπο τα πιο νέα πρόσωπα. Είτε γιατί ο Στάμενιτς με τον Γκαρθία είχαν τα προβλήματα τραυματισμών από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, είτε γιατί ο Γιάρεμτσουκ δεν είχε κάνει καν προετοιμασία με την Κλαμπ Μπριζ. Απλά, με βάση τα λίγα που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός θα πάρει σημαντικές βοήθειες από τις μεταγραφές του. Κι ας μην έχουν ακόμη εντυπωσιάσει, οι περισσότερες.

Για τον Γιάρεμτσουκ είχα γράψει ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε έναν Χασάν, έναν φορ δηλαδή πρωτοδεύτερο, μεταξύ άλλων για να βγάζει το φίδι από την τρύπα στα δύσκολα, και βρήκε (θεωρητικά πάντα), μία καλύτερη εκδοχή του Αιγύπτιου. Ήδη δε, ο Ουκρανός δείχνει ότι και ξέρει τη θέση και είναι στις φάσεις, αλλά και βγάζει μία διάθεση για καλή συνεργασία με τον Ελ Κααμπί, ώστε να μπορεί πιο εύκολα κι η ομάδα να παίξει το 4-4-2, έστω σε διαστήματα αγώνων. Είναι ακόμη λίγο βαρύς, όπως φάνηκε σε μία φάση που βγήκε στα πλάγια και έγινε εύκολη λεία για τον αντίπαλο αμυντικό. Έχει και το μειονέκτημα ότι είναι ορισμένες φορές πολύ απρόσεκτος σε εύκολες κοντινές πάσες, αλλά είναι μεγάλη δουλειά που πρώτον παίρνει καλές θέσεις στην περιοχή και δεύτερον που έχει την ικανότητα να βγάζει συνεργασίες στα όρια της περιοχής δημιουργώντας φάσεις για γκολ.

Για τον Στάμενιτς εγώ επιμένω ότι βλέπω ποιότητα στις κινήσεις του με την μπάλα στα πόδια. Προχθές μέσα σε τέσσερα λεπτά, από το 73’ έως το 77’, ξεκίνησε με πολύ καλές πάσες τρεις φάσεις του Ολυμπιακού, δύο τελικές του Ελ Κααμπί και του Μασούρα, καθώς και το νικητήριο γκολ. Και δεν είναι αδιάφορος ανασταλτικά-το αντίθετο. Κυνηγάει τις φάσεις, βάζει κόντρες, μπλοκάρει σουτ. Κάνει, όμως, πιο συχνά φάουλ απ΄ότι χρειάζεται, βάζοντας τον αντίπαλο στην εστία του Τζολάκη, και δεν είναι τόσο αποδοτικός στο ψηλό παιχνίδι, βάσει του ύψους του. Θεωρώ, πάντως, ότι η ικανότητα του στην πάσα μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την ομάδα αναφορικά με τη δημιουργία επιθετικά.

Για δε τον Ντάνι Γκαρθία, που τον είδαμε πρώτη φορά τη Δευτέρα 25 λεπτά, νομίζω ότι δεν θα αργήσει να πάρει ο Ολυμπιακός αυτά για τα οποία τον έφερε εδώ ο Μεντιλίμπαρ. Βρίσκεται εκεί όπου είναι η μπάλα, προσφέρεται στους συμπαίκτες του να πάρει πάσες, έχει μεταβίβαση γρήγορη και ασφαλή και μπορεί και «τσιμπάει» μπάλες, δίνοντας βοήθειες και πιο πίσω και πιο μπροστά. Κι αυτός ακόμη είναι κάπως βαρύς, όπως είδαμε σε μία στιγμή που δεν κινήθηκε σωστά για να μαρκάρει τον ευέλικτο Ντιμίτριους της Καλλιθέας, όταν είχε περάσει εύκολα τον (κακό σε αυτό το ματς) Ρόντινεϊ, ενώ και σε μία άλλη στιγμή έχασε την μπάλα και έβγαλε αντεπίθεση ο αντίπαλος.

Αν δεν βγάλει τραυματισμούς (γιατί πέρυσι είχε βγάλει) ο Ισπανός κεντρικός χαφ θα αποτελέσει πολύτιμη μονάδα. Χωρίς, πάντως, να σημαίνει ότι η αναμενόμενη, κατ΄ εμέ, καλή εικόνα του Γκαρθία και του Στάμενιτς, αλλάζει τη διαπίστωση ότι η ομάδα χρειάζεται έναν παίκτη τύπου Όρτα, ίσως ιδανικά τον ίδιο τον Όρτα. Άλλωστε, όταν ως ομάδα παίζεις με τρεις χαφ, πρέπει να έχεις έξι χαφ στο ρόστερ σου, εκ των οποίων οι δύο να έχουν χαρακτηριστικά ώστε να είναι πιο επιθετικογενείς.

Ο Ολυμπιακός έχει Έσε, Τσικίνιο, Στάμενιτς, Γκαρθία, Μπακούλα, Μουζακίτη και τον Ντόη, αν τον υπολογίσει τελικά για κόφτη ο προπονητής, αλλά απ΄ αυτούς δημιουργικός είναι μόνο ο Τσικίνιο.

Άσχετο: Στη Λαμία ο Ολυμπιακός θα βρει αντίπαλο ένα δικό του παιδί, τον Βλαχομήτρο, σέντερ φορ της Β ομάδας του για μία διετία, έως το καλοκαίρι. Τον νεαρό κυνηγό τον άφησε ελεύθερο και τον πήρε πίσω η Λαμία στην οποία έπαιζε παλιότερα. Και στην πρεμιέρα με δικό του γκολ η Λαμία κέρδισε στο Αγρίνιο, ενώ από δική του προσπάθεια κέρδισε η ομάδα του αποβολή, με τον Παναιτωλικό να μένει με 10 παίκτες.

Ασφαλώς και είναι καλό για την ψυχολογία κάθε κυνηγού όταν σκοράρει. Μπορούμε δε να παρατηρήσουμε ότι ο Βέλντε μέχρι στιγμής έχει πατήσει δύο φορές στο Καραϊσκάκη και είχε σκοράρει και τις δύο, τόσο στο φιλικό με τη Νότιγχαμ στο 89’ έχοντας μπει αλλαγή στο 70’, όσο και στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καλλιθέα στο 14΄έχοντας ξεκινήσει βασικός.

Αυτό το δύο στα δύο του Νορβηγού στο Φάληρο έχει συνοδευθεί μάλιστα κι από πραγματικά πολύ καλές εκτελέσεις. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι έχει σκοράρει. Έχει βαλει εξαιρετικά γκολ και στα δύο παιχνίδια και δη από παρόμοια θέση, μέσα αριστερά, με καλοζυγισμένα σουτ με το δεξί πόδι. Είναι σαφές ότι το έχει ο Βέλντε…

