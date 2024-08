Με τον Ελ Καμπί και τον Ντόι στην βασική εντεκάδα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Athens Kallithea για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Με στόχο το 2/2, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Athens Kallithea για το πρώτο επίσημο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την εντεκάδα για το παιχνίδι, έχοντας τον Τζολάκη στην εστία και τους Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας.

Ο Ντόι με τον Έσε θα μοιραστούν τη μεσαία γραμμή ενώ ο Βέλντε και ο Ζέλσον Μάρτινς θα κινηθούν ως εξτρέμ. Ο Ελ Καμπί θα αγωνιστεί για πρώτη φορά βασικός φέτος, έχοντας τον Τσικίνιο πίσω του.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Athens Kallithea από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Athens Kallithea is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAKFC #slgr pic.twitter.com/yu5jJDdTO2