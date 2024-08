Δημοσίευμα από τη Ρωσία «ανάβει φωτιές» στον ΠΑΟΚ: «Ο Λουτσέσκου θα απολυθεί, αναλαμβάνει ο Ίβιτς»!

Ένα περίεργο δημοσίευμα στη Ρωσία από τον δημοσιογράφο, Ιβάν Καρπόφ, έρχεται να βάλει… φωτιά στον ΠΑΟΚ αναφορικά με το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο των Πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος, Ιβάν Καρπόφ, που έχει ασχοληθεί έντονα αυτό το καλοκαίρι με πολλά μεταγραφικά ζητήματα του ΠΑΟΚ, με ανάρτηση του στο Telegram, αλλά και στο «X», υποστηρίζει πως οι Πρωταθλητές Ελλάδας θα προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή μέχρι τα τέλη Αυγούστου, απολύοντας τον Ραζβάν Λουτσέσκου!

Σύμφωνα με τον Καρπόφ, ο Βλάνταν Ίβιτς που έχει περάσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του αντικαθιστώντας τον Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος οδήγησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος.

Ivic to take over PAOK. Lucescu will be fired by the end of the month.

