«Δεν υπάρχει συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για Κουλιεράκη, ψάχνεται για Ουντουοκάι η Αϊντραχτ»

Ο Γερμανός ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ αναφέρει πως το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχει deal με τον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη κάνει την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης να εξετάζει κι άλλες επιλογές.

Ο Φλόριαν Πλέτεμπεργκ πριν από μερικές μέρες είχε αποκαλύψει ότι η Αϊντραχτ βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Με νέα ανάρτησή του στο «X» ο Γερμανός ρεπόρτερ αναφέρει πως ακόμα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, κάτι που αναγκάζει την Αϊντραχτ να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας.

Μία από αυτές είναι ο Φέλιξ Ουντουοκάι, με τον Γερμανό στόπερ της Άουγκσμπουργκ να βρίσκεται στη λίστα της Αϊντραχτ.

🚨🦅 Excl | Eintracht Frankfurt exploring deal to sign Felix #Uduokhai ✔️



No contact with FC Augsburg yet but #SGE informed that the 26 y/o left-footed central defender is on the verge to leave FCA in August. One year left on his contract, fit and ready to play.



Uduokhai, on… pic.twitter.com/r6jOadozre