Σύμφωνα με δημοσίευμα του Γερμανού δημοσιογράφου, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ ο ΠΑΟΚ και η Άιντραχτ είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Νέο δημοσίευμα από τη Γερμανία για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Σύμφωνα με τον έγκυρο Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Αετοί βρίσκονται κοντά σε οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του νεαρού διεθνή κεντρικού αμυντικού.

Θυμίζουμε πως οι Γερμανοί από τη Δευτέρα υποστηρίζουν πως υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του κλαμπ της Φρακνφούρτης και του 20χρονου στόπερ για πενταετές συμβόλαιο, μέχρι το 2029 και τονίζουν πως πρόκειται για τον αντικαταστάτη του Γουίλιαν Πάτσο, ο οποίος θα συνεχίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Πάντως από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς τόνισαν πως δεν υπάρχει deal του Κρητικού αμυντικού με την Άιντραχτ.

